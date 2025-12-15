Sky News: Трамп доволен переговорами США и Украины в Берлине

Президент США Дональд Трамп остался доволен итогами переговоров американской и украинской делегаций в Берлине, сообщает Sky News.

По словам неназванного американского чиновника, господин Трамп считает диалог конструктивным и позитивно оценивает его результаты. Хотя сторонам предстоит обсудить еще ряд вопросов, американский президент удовлетворен достигнутым прогрессом. Reuters сообщал, что около 90% вопросов, касающихся урегулирования между Россией и Украиной, уже согласованы.

Переговоры между делегациями США и Украины начались 14 декабря в Берлине, продолжались около пяти часов и возобновились утром следующего дня. Во встрече участвовали президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов. По итогам консультаций господин Уиткофф заявил о существенном прогрессе.