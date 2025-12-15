Президент подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста

В понедельник, 15 декабря, президент Владимир Путин подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста (РКК). Документ закрепляет право организации участвовать в спасении людей, восстановлении объектов после ЧС и оказании помощи населению. Власти будут обязаны помогать РКК, а также обеспечивать защиту его названия и эмблемы от мошенников.

Сейчас работа всех общественных объединений, созданных по инициативе граждан (за исключением религиозных организаций), регулируется законом «Об общественных организациях». Неопределенность правового статуса РКК в законодательстве создавала для деятельности организации «дополнительные трудности» и не соответствовала «сложившейся мировой практике», поясняли “Ъ” в Минздраве.

Проект закона о правовом положении РКК правительство разработало по поручению президента в 2024 году. Деятельность некоммерческой организации будет регулироваться отдельным документом федерального уровня впервые.

Афанасий Сборов