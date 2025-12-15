Euroactiv: Ирландия задумалась над вступлением в НАТО

В Ирландии возобновились дискуссии о возможном присоединении к НАТО. Это произошло из-за проникновения в воздушное пространство страны «российских беспилотников», пишет Euractiv со ссылкой на источники в ирландском правительстве.

По данным портала, беспилотники якобы использовались для наблюдения за самолетом президента Украины Владимира Зеленского во время его официального визита в Дублин в ноябре прошлого года.

Сейчас безопасность воздушного пространства и морских рубежей Ирландии во многом обеспечивается Великобританией — силами Королевского флота и Военно-воздушных сил. При этом через ирландские территориальные воды проходят десятки стратегически важных трансатлантических кабелей, а аэропорт Шеннон активно используется США и другими странами НАТО как ключевой логистический узел.