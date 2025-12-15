Конфискат попросили с дороги

Верховный суд РФ (ВС) признал, что без паспорта транспортного средства (ПТС) машина не допускается на дороги даже для перегона с целью продажи. Ранее арбитражные суды обязали ГИБДД выдать предпринимательнице из Архангельской области транзитные номера на изъятые властями машины и их «годные остатки», которые она приобрела на таможенном аукционе. Однако экономколлегия ВС разъяснила, что ПТС необходим, поскольку подтверждает безопасность транспортного средства. Это усложнит процедуру легализации и увеличит расходы перепродажников конфиската, прогнозируют юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

История разбирательств связана с тем, что в 2023 году на таможенном аукционе по продаже конфиската ИП Наталья Антипина, занимающаяся реализацией легковых автомобилей, приобрела Mercedes Benz Sprinter 2010 года выпуска. Машина не имела ПТС и не состояла ранее на госучете в России. Летом 2024 года госпожа Антипина попросила архангельскую ГИБДД оформить на машину транзитный регистрационный знак для перегона к месту перепродажи, но получила отказ. В ведомстве указали, что автомобиль сначала необходимо поставить на госучет, получить ПТС и только затем можно обращаться за получением номеров, в том числе временных.

Предпринимательница обжаловала отказ госоргана в суде, считая его незаконным. ГИБДД, в свою очередь, указывала на вопрос безопасности, так как предпринимательница могла купить на торгах не полноценный автомобиль, а «годные остатки» транспортного средства.

Но арбитражные суды встали на сторону Натальи Антипиной, посчитав, что оформление транзитных номеров для перепродажи автомобиля не требует наличия ПТС и включения транспортного средства в госреестр. Предпринимательница, по мнению судов, не обязана доказывать, что купленная вещь является именно транспортным средством, а отказ госоргана нарушает право ИП на свободное перемещение товара к месту продажи.

Аналогичных споров у Натальи Антипиной с ГИБДД было еще два — по поводу приобретенных на аукционе Volkswagen Caravelle 2.5 1995 года выпуска и Toyota Mark X 2005 года. Во всех случаях предпринимательнице удалось оспорить отказ ведомства в арбитражных судах, которые обязали выдать транзитные знаки на эти машины.

ГИБДД обжаловала эти судебные акты в ВС, настаивая, что для допуска автомобилей на дороги необходимо наличие ПТС, который подтверждает соответствие транспорта требованиям безопасности (см. “Ъ” от 11 ноября). Все три дела передали в экономколлегию ВС, которая в итоге отклонила иск ИП и дала подробные разъяснения для подобных ситуаций.

Нет движения без ПТС

То обстоятельство, что перегоняемый к месту перепродажи автомобиль необязательно ставить на госучет, не отменяет обязательных условий допуска транспорта к участию в дорожном движении, подчеркнул ВС. К таким условиям относится как раз получение ПТС, который подтверждает безопасность машины для других участников движения, указала коллегия судей. Для перегона к месту продажи автомобилю выдается знак «транзит» сроком на 30 дней, но для выдачи этого знака транспорт должен быть идентифицирован, что невозможно в отсутствие ПТС или свидетельства о регистрации, пояснил ВС. Исключений из этого правила законодательство не содержит.

Если автомобиль ввозится из входящего в ЕАЭС государства, которое не может выдать ПТС, тогда, разъяснила коллегия, можно оформить этот документ в электронном виде у аккредитованных Минпромторгом России организаций вместе со свидетельством о безопасности конструкции транспортного средства. Поскольку этих документов ИП не представила, ГИБДД правомерно не выдала транзитные номера, заключил ВС. В результате решения судов по всем трем делам были отменены, а Наталье Антипиной отказано в удовлетворении требований.

Безопасность дороже денег

Под «годными остатками» транспортного средства понимаются исправные, пригодные к эксплуатации детали (агрегаты, узлы) поврежденного автотранспортного средства. Причем это могут быть как отдельные запчасти, так и автомобиль, цена ремонта которого превышает его рыночную стоимость. «Годные остатки» европейских автомобилей, особенно старых моделей, крайне востребованы на рынке запчастей, отмечает адвокат КА «Правовед» Буниямин Магомедов. Такое транспортное средство может быть допущено к участию в дорожном движении, но только при прохождении ряда обязательных процедур, которые здесь выполнены не были, добавляет член ассоциации юристов России Андрей Шарков.

Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский полагает, что нижестоящие суды пошли по неверному пути, поскольку столкнулись с частной ситуацией — автомобиль был приобретен ИП на аукционе по реализации изъятого имущества. Но даже в этом случае ПТС является обязательным документом, который не только необходим для допуска транспортного средства на дороги, но и для идентификации автомобиля, уверен юрист.

58 465 автомобилей ввезено гражданами для личного пользования через таможни Приморского края в ноябре 2025 года, это в два раза больше, чем в ноябре 2024 года, по данным ФТС.

По мнению члена международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгении Безмаленко, экономколлегия по сути поставила безопасность дорожного движения выше стабильности экономического оборота. Требовать наличие ПТС для выдачи транзитных номеров правомерно, так как даже кратковременный перегон по дорогам общего пользования потенциально создает риски, поддерживает позицию ВС господин Магомедов.

Причем для получения ПТС машина должна пройти экспертизу безопасности и получить документ об этом, уточняет господин Шарков: «Для серийных автомобилей — это одобрение типа транспортного средства, для остальных — свидетельство о безопасности конструкции». Получение ПТС на автомобиль, у которого его нет, «небыстрая и платная процедура», которая может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от истории и состояния машины, подчеркивает господин Магомедов.

По словам Андрея Шаркова, решение суда ударит по участникам таможенных аукционов: «Теперь им фактически запретили уезжать на купленных машинах своим ходом. Придется тратиться на эвакуатор, а это съедает прибыль».

Если раньше предприниматель мог рассчитывать на то, что купит «непонятный» лот («годные остатки» транспортного средства, машину без документов) и сможет его легально перегнать как товар, то теперь ключевым станет вопрос о возможности получить на этот объект ПТС, указывает Евгения Безмаленко. В результате упадет ликвидность проблемных лотов, прогнозирует она: «Транспортные средства и агрегаты без ПТС, без истории регистрации в РФ, особенно старые, как, например, Volkswagen 1995 года, станут менее привлекательными для перекупщиков, так как процесс их легализации усложнился и стал дороже».

Ян Назаренко, Анна Занина