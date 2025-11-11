Средство передвижения в остатке

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит вопрос об условиях выдачи транзитных номеров на автомобиль без ПТС, никогда не стоявший на учете в РФ. По иску предпринимательницы, купившей такие машины на аукционе таможенного конфиската, арбитражные суды обязали ГИБДД оформить госномера для перегона автомобилей к месту продажи. Однако ведомство настаивает, что без ПТС нельзя проверить безопасность автомобилей, которые могут быть «годными остатками» транспортных средств, передвигаться на которых нельзя. Решать, кто прав, будет экономколлегия ВС.

ВС разберется в том, как отличить автомобили от «годных остатков» транспортных средств и как должна осуществляться их регистрация. ИП Наталья Антипина ведет деятельность по продаже легковых автомобилей. В январе 2023 года она приобрела на аукционе изъятый таможенниками Mercedes Benz Sprinter 2010 года выпуска без ПТС, не состоявший ранее на госучете в РФ. Летом 2024 года представитель ИП обратился в отдел ГИБДД управления МВД по Архангельской области за оформлением транзитного регистрационного знака на «автомобиль, являющийся товаром» с целью перегона его к месту продажи.

Однако ведомство отказало со ссылкой на то, что сначала транспортное средство нужно поставить на госучет и получить на него ПТС.

Наталья Антипина оспорила отказ в Арбитражном суде Архангельской области. Суд удовлетворил ее иск и обязал управление МВД в лице соответствующего отдела ГИБДД выдать временные номера на машину. Оформление регистрационного документа на автомобиль, перегоняемый к месту продажи, и выдача транзитных номеров «не влечет включение такого транспортного средства в госреестр» и не обусловлено обязательным наличием ПТС, говорится в решении. Отказ ведомства, по мнению суда, препятствует временному допуску транспортного средства к дорожному движению, ограничивает право ИП «на свободное перемещение товара к месту продажи» и «на извлечение прибыли от законной предпринимательской деятельности». Апелляция и окружная кассация с этим решением согласились.

Аналогичная ситуация сложилась и в двух других спорах ИП Натальи Антипиной с тем же отделом ГИБДД, по поводу номеров для Volkswagen Caravelle 2.5 1995 года выпуска и Toyota Mark X 2005-го. Арбитражные суды также обязали ведомство выдать транзитные номера на автомобили, несмотря на отсутствие у них ПТС и постановки на госучет на территории РФ.

Управление МВД обжаловало в ВС решения по всем трем делам, настаивая, что суды неверно трактуют нормы права в сфере госрегистрации транспортных средств.

Ведомство настаивает, что не может совершить регистрационные действия и оформить временные номера на машины, поскольку безопасность ввезенных автомобилей ничем не подтверждается. Наличие ПТС, считает управление, является обязательным условием даже для временного допуска на дороги, поскольку паспорт выдается при соответствии транспорта требованиям технического регламента. Предпринимательница же фактически обошла процедуру одобрения безопасности конструкции автомобиля, и в результате к участию в дорожном движении могли быть допущены «годные остатки» транспортного средства, что «создает угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц», подчеркивается в жалобе.

ВС заинтересовали эти доводы, и все три дела были переданы на рассмотрение экономколлегии. Слушания по ним планируются в декабре.

Товар или транспорт

При выдаче ПТС проверяется соответствие машины требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», включая проверку конструкции, систем безопасности (тормозной системы, рулевого управления, осветительных приборов), соблюдения экологических норм. За получением ПТС обращается либо производитель (при выпуске нового авто), либо импортер (при ввозе из-за рубежа), говорит член международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко. На ввозимые в РФ подержанные автомобили ПТС может быть оформлен на основании документов, подтверждающих таможенное оформление и соответствие требованиям безопасности, уточняет она.

Причины конфискации транспортных средств обычно связаны с нарушением таможенных правил при их ввозе в Россию, делится наблюдениями управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Чаще всего это автомобили, не растаможенные в установленный срок или ввезенные под ложными декларациями, уточняет адвокат КА «Правовед» Буниямин Магомедов. В частности, машины могут ввозиться иностранцами на территорию РФ без уплаты полных таможенных пошлин и налогов по льготному режиму временного ввоза, добавляет управляющий партнер юркомпании ШАГИ Андрей Шарков. Этот режим, продолжает он, предполагает обязательный обратный вывоз автомобиля по истечении установленного срока, нарушение которого влечет конфискацию.

Изъятые автомобили или их остатки продаются как имущество, обращенное в доход государства, через аукционы Росимущества или таможенных органов, объясняет Алексей Гавришев.

Аукцион в этой цепочке — лишь законный способ для государства продать изъятое имущество, не решающий проблему дальнейшей легализации товара как транспортного средства, отмечает господин Магомедов.

Термин «годные остатки» (остатки отдельных узлов, деталей агрегатов, вторичного сырья, лома, утиля), поясняет господин Шарков, применяется в страховом праве, когда цена восстановительного ремонта автомобиля превышает его стоимость. А если машина достаточно старая и ее рыночная цена невелика, то даже незначительное ДТП может сделать ее восстановление экономически нецелесообразным, уточняет он. Такое транспортное средство может быть допущено к участию в дорожном движении только при прохождении ряда обязательных процедур, продолжает юрист. Вместе с тем ценность «годных остатков» европейских автомобилей, особенно старых моделей, очень высока, так как они крайне востребованы на рынке запчастей, обращает внимание господин Магомедов.

38 520 автомобилей ввезли россияне для личного пользования через Владивостокскую таможню в октябре 2025 года, по данным ФТС.

Гражданское против публичного

Перед ВС стоит сложный вопрос, требующий разрешить коллизию норм, отмечает господин Магомедов. Позиция ИП и арбитражных судов основана на гражданском праве — если автомобиль куплен для перепродажи, он является товаром и ему не нужна постоянная регистрация и ПТС. Позиция МВД апеллирует к публичному праву и безопасности, так как есть реальные риски для жизни людей при выезде на дорогу транспортного средства, безопасность которого никем не проверена.

Алексей Гавришев считает, что регистрация и выдача даже временных номеров без ПТС разрушает саму систему допуска транспортных средств на дороги. Купив автомобиль на торгах, предприниматель получает право распоряжаться им, в том числе разобрать и продать по запчастям, а перевозить товар можно и не самоходом, добавляет Андрей Шарков. «Если объект декларируется как "годные остатки" и не является транспортным средством в полном смысле ("не на ходу"), то его перевозка должна осуществляться с помощью эвакуатора или в кузове грузового автомобиля»,— говорит господин Магомедов. Впрочем, Евгения Безмаленко не считает обязательным наличие именно ПТС для допуска на дороги. В частности, она отмечает, что в деле с Volkswagen Caravelle есть фотографии машины и справка эксперта о технических характеристиках автомобиля, которая могла подтверждать безопасность этого транспортного средства.

Задача ВС — отдать приоритет гражданскому или публичному регулированию либо допустить упрощенную проверку техсостояния автомобиля для разрешения на перегон, заключает господин Магомедов. От решения ВС, по его словам, зависит не только сегмент рынка, но и общий уровень безопасности на дорогах.

Ян Назаренко, Анна Занина