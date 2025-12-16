Риски в составе группы

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в ЦБ предложения, касающиеся изменения требований к структуре активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Участники рынка считают излишним ведение жестких лимитов в отношении ценных бумаг группы связанных юрлиц. Это требование существенно усложнит управление секторальными фондами и ухудшит качество портфелей. Кроме того, такие требования отразятся на участии управляющих компаний в IPO, о которых заявили дочерние компании публичных холдингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В конце недели НАУФОР направила в ЦБ предложения (с ними ознакомился “Ъ”) к проекту положения «О составе и структуре активов… инвестиционных фондов» (см. “Ъ” от 26 ноября). Профучастники поддержали расширение линейки инструментов для розничных паевых инвестиционных фондов за счет неторгуемых активов, а также возможность приобретать производные финансовые инструменты на криптовалюты в фонды для квалинвесторов. Вместе с тем озабоченность вызвали предложения по включению в лимит концентрации (ранее распространявшийся на одно юрлицо) группы связанных юрлиц (которая будет определяться с учетом критериев контроля и значительного влияния), а также включение в лимит бумаг, которые будут переданы по второй части сделки репо. Размер лимита при этом предложено сохранить на уровне 10%.

Такое изменение коснется довольно крупных эмитентов. НАУФОР приводит несколько примеров аффилированности.

Так, «Роснефть» и «Интер РАО» имеют одного мажоритарного акционера «Роснефтегаз». Связанными юрлицами являются «Транснефть» и Новороссийское морское пароходство. В целом перекрестная аффилированность — очень распространенное явление. Как отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин, в большинстве случаев бизнес, особенно крупный, работает не одним юрлицом, а целой группой юрлиц.

В целом модернизация лимита концентрации не критична для рынка. По данным НАУФОР, в соответствии с требованиями потребуется ребалансировка 3–10% активов фондов. По оценке старшего аналитика компании «Эйлер» Елены Баклановой, для 70 крупнейших ПИФов акций, смешанных и фондов облигаций (суммарная стоимость чистых активов, СЧА, 1,3 трлн руб.) ребалансировка потребуется для активов стоимостью 14,4 млрд руб. Причем наиболее высокая корректировка затронет фонды акций и смешанного типа. «Из 40 крупнейших фондов акций и смешанных фондов, где доля акций в активах превышает 50% (СЧА 350 млрд руб.), ребалансировка требовалась бы 10 фондам с долей 37% от СЧА. Средняя корректировка оставила бы 8% от активов фонда»,— отмечает госпожа Бакланова.

Вместе с тем, по мнению директора по правовым вопросам УК «Первая» Олега Горанского, количество эмитентов на российском рынке недостаточно для введения такого подхода и приведет к тому, что УК будут выбирать эмитентов, чье кредитное качество хуже, ради диверсификации. «Для ПИФов такой подход может существенно усложнить инвестирование. Для них принципиальное значение имеет ликвидность активов, так как расчеты с пайщиками происходят на ежедневной основе»,— указывает руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Алексей Тимофеев, президент НАУФОР, 1 декабря: «Индустрия коллективного инвестирования уже урегулирована неплохо, не испортить бы (вот зачем, например, решили ужесточить норматив концентрации?)».

В связи с этим наибольшее беспокойство у профсообщества вызывает влияние предложенных правок на отраслевые фонды, в частности фонды финансового сектора, электроэнергетики, металлов и добычи. Например, в индексе Мосбиржи нефти и газа (MOEXOG) акции «Газпрома» занимают 20,5%, ЛУКОЙЛа — более 19%, НОВАТЭКа — 15,7%, «Татнефти» — 20%. Поэтому в НАУФОР предложили ЦБ вывести из-под действия нового лимита индексные фонды, а также ценные бумаги, которые будут передаваться в рамках второй части сделки репо.

В случае сохранения предложений без изменения их реализация, а также автоматизация действующих процессов и выстраивание алгоритмов поиска информации потребуют не менее одного года, оценили в НАУФОР. Кроме того, затраты на автоматизацию соответствующих процессов оцениваются в десятки миллионов рублей. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров указывает, что многие компании не раскрывают публично свою цепочку бенефициаров.

Изменение лимитов будет нести негативные последствия и для первичного рынка акционерного и долгового капитала, где управляющие компании выступают одними из ключевых игроков. Например, в этом году провели IPO компании «Базис» (дочерняя компания «Ростелекома») и «Дом.РФ» (владеет банком «Дом.РФ», крупным эмитентом облигаций), в 2024 года — МТС-банк и «Элемент» (входят в группу «АФК Система» наряду с компаниями МТС, «Сегежа», «Эталон», «Озон»). О планах по первичному размещению акций заявляли компания «Плюс» (входит в группу «Самолет»), «Винлаб» (входит в «Новабев Групп») и другие. «В долгосрочной перспективе ограничения могут оказывать влияние на спрос на новые размещения со стороны фондов и в целом на капитализацию фондового рынка»,— резюмирует госпожа Бакланова.

Виталий Гайдаев