Криптовалюты пробиваются в ПИФы

Банк России снимает ограничение для квалифицированных инвесторов на вложения в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам. Инвестирование будет возможно через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), доля таких активов ограничивается 10%. Несмотря на давние попытки ввести в оборот производные на криптовалюты, процесс ускорился лишь в середине этого года. Участники рынка пока не ожидают значительного спроса, в том числе на фоне падения котировок криптовалют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опубликованным 25 ноября поправкам к указанию «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Банк России заметно меняет возможности участников рынка коллективных инвестиций. Прежде всего предлагается разрешенные активы фондов финансовых инструментов (доступные только квалинвесторам) дополнить производными финансовыми инструментами, которые зависят от «цен (курсов) цифровых валют, значений, рассчитываемых на основании цен (курсов) цифровых валют».

Легализация использования криптовалюты как финансового инструмента, пусть и в виде производных инструментов, в этом году прошла непростой путь. От запрета на использование подобных продуктов и разрешения торгов только суперквалифицированным инвесторам до смягчения этих требований, а теперь — до разрешения использования их в ПИФах.

Поэтому участники рынка позитивно отреагировали на это долгожданное потепление по отношению к цифровым валютам со стороны ЦБ. Как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, инструменты «могут быть интересны российским инвесторам, которые хотят взять экспозицию на мировые активы и не хотят нести инфраструктурные риски». По мнению управляющего агентства parallax.moscow Михаила Успенского, «несмотря на то что регулятор запретил вкладывать в паевые инвестфонды саму криптовалюту, это станет возможно хотя бы для ПИФов, привязанных к курсу цифровых валют». Стоит учитывать, что российские инвесторы сейчас имеют доступ к подобным активам «через похожие механизмы, реализованные в дружественных странах», отмечает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Снятие ограничения для ПИФов «позволит вернуть ликвидность на российский рынок и снизит потенциальные риски заморозки активов», считает эксперт.

Тем не менее значительного спроса на эти инструменты эксперты пока не ожидают, в том числе на фоне значительного падения криптовалютного рынка в последние недели. Так, котировки биткойна, согласно данным coinmarketcap, в настоящее время составляет около $87 тыс., тогда как во втором и третьем кварталах стабильно превышали $100 тыс. Как указывает директор по инвестициям УК «Восток-Запад» Александр Лавров, «данный класс активов несет повышенный риск, и вполне разумно установить здесь ограничение в 10%». Но, по мнению Дмитрия Целищева, такое ограничение по доле активов «достаточно, чтобы оценить и “прогреть” аудиторию».

Производные инструменты на биткойн и эфир выглядят наиболее перспективно, тем более что на российских биржах торгуются фьючерсы на зарубежные биржевые фонды, в активы которых входят эти криптовалюты (iShares Bitcoin Trust ETF, iShares Ethereum Trust ETF). По мнению директора по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент» Евгения Цыбульского, «дополнительно значительный интерес может быть проявлен к USDC — стейблкойну, который часто используется как альтернатива валютным парам USD/RUB для расчетов и хеджирования валютных рисков».

Помимо криптовалютных активов возможности инвестирования в ПИФы изменяются и за счет других новаций. Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский отмечает, что появится возможность «приобретать неторгуемые ценные бумаги в состав активов фондов рыночных финансовых инструментов», то есть доступных в том числе неквалифицированным инвесторам.

Кроме того, есть и третье нововведение — введение лимита концентрации на ценные бумаги группы связанных лиц в составе активов ПИФов. Однако, по словам эксперта, к этому предложению «у индустрии более сложное отношение», «так как есть опасение, что это серьезно ухудшит инвестиционный потенциал УК, особенно в отдельных индексных стратегиях». К тому же в настоящее время есть большие сложности «с определением связанности эмитентов в связи с ограничением доступа к корпоративной информации», указывает господин Швайковский.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев