Штрафы за несообщение о переезде в военкомат станут круглогодичными

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому штрафовать за несообщение в военкомат о смене места жительства более чем на три месяца будут в течение всего календарного года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из статьи 21.5 КоАП исключается указание «в период проведения призыва», что делает возможным применение штрафов вне зависимости от призывной кампании. Размер санкции составляет от 10 до 20 тыс. руб.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.