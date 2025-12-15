Дроны ВСУ атаковали автомобили и ранили трех жителей Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали два автомобиля в Грайворонском округе Белгородской области. В селе Новостроевка-Первая местный житель с множественными осколочными ранениями доставлен в райбольницу. Там же оказана помощь семейной паре из села Глотово: супруги получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. В дальнейшем они будут лечиться в городской больнице № 2 областного центра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, от ударов беспилотников в селах округа повреждены частный дом, хозпостройки и автомобили.

FPV-дрон атаковал машину и на участке дороги Казинка-Борки в Валуйском округе: автомобиль сгорел. В хуторе Леоновка того же округа взрыв дрона выбил окно в одном из домов.

За предыдущие сутки беспилотники ВСУ ранили четырех жителей области.

