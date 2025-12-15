Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ростовской ТЭЦ-2 демонтировали аварийный участок трубопровода

На Ростовской ТЭЦ-2 демонтировали дефектный участок трубопровода. Специалисты приступили к монтажу новой трубы. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за аварии на теплоэлектроцентрали без горячей воды и отопления остались воды остались жители почти 1,4 тыс. домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах. Поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды в дома жителей ожидается к утру 16 декабря.

Константин Соловьев

Новости компаний Все