Путин подписал закон о сокращении срока неучтенной самоволки до двух суток

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила учета времени военной службы при самовольном оставлении части. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в срок службы теперь не будет засчитываться период самовольного отсутствия военнослужащего без уважительных причин, превышающий двое суток вместо прежних десяти.

Изменения внесены в ст. 38 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Правила ужесточились как для призывников, так и для контрактников: в обоих случаях отсутствие свыше 48 часов без уважительных причин приведет к тому, что этот период не войдет в зачет выслуги лет либо общего срока службы.

Кроме того, закон расширяет перечень оснований, по которым уволенные со службы выпускники военных училищ и вузов обязаны возместить расходы федерального бюджета на их подготовку. Ранее такая обязанность распространялась на тех, с кем расторгли контракт за нарушение требований по защите государственной тайны или по результатам проверки, выявившей угрозу безопасности РФ. Теперь же компенсировать затраты должны будут и те, кого уволили в связи с отказом в допуске к гостайне, прекращением такого допуска на основании включения гражданина в реестр иностранных агентов и заключением ФСБ о нецелесообразности его допуска к гостайне.

Михаил Спиридонов