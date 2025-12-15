ЕС потратил рекордные €27 млрд на военную помощь Украине в 2025 году

Евросоюз в 2025 году потратил на военную помощь Украине рекордные с начала боевых действий €27 млрд. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы также выполнили наши обязательства поставить 2 млн боеприпасов, но очевидно, что не время замедляться»,— сказала Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС (цитата по «РИА Новости»).

18 декабря ЕС планирует проголосовать за инициативу об использовании замороженных в ЕС российских активов для выдачи кредита Украине. Против подобного сценария выступает Бельгия. В качестве альтернативного варианта предлагалось выделить €90 млрд за счет бюджета ЕС. Однако в таком случае потребуется помощь других союзников для обеспечения потребностей Украины на ближайшие два года.

Лусине Баласян