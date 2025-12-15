Владимир Колокольцев раскрыл «Гидру»

Одному из организаторов некогда крупнейшего даркнет-маркетплейса в России Hydra («Гидра») предъявили обвинения в отмывании более 1 млрд руб. преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). На эти деньги фигурант купил себе машину премиум-класса и 39 объектов недвижимости в Москве. В МВД не уточнили имя обвиняемого: известно о существовании двух организаторов «Гидры», лишь один из которых получил приговор.

О ходе дела рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время заседания Государственного антинаркотического комитета. По его словам, фигурант с 2015 по 2024 год поучаствовал в более 500 эпизодах оборота наркотиков. Деньги за это он получал в криптовалюте, которую позже вкладывал в объекты недвижимости. Он уже знакомится с материалами дела, а следствие готовится выходить в суд.

Господин Колокольцев также поделился деталями резонансного дела.

В структуру «Гидры» входили 15 структурных подразделений: от бухгалтерии и IT-отдела до отдела кадров, службы безопасности и отдела маркетинга. Всего у фигурантов арестовали имущество общей стоимостью более 2,5 млрд руб.

При этом во время следствия правоохранители впервые применили механизм изъятия криптовалютных активов: их перевели на подконтрольный следствию кошелек для последующего ареста.

«Гидра» находилась в поле зрения правоохранителей с самого ее создания в 2015 году. По данным следствия, за работу серверов и инфраструктуры черного маркетплейса отвечал предприниматель из Череповца Дмитрий Павлов. Он еще в 2008 году занимался хостинг-услугами в Санкт-Петербурге под брендом 4x4host. Во время дачи показаний Павлов рассказал, что в 2012 году с ним связались пользователи NoName и Женя Бах. Последний был старшим программистом форума Legal RC, где продавался еще легальный «спайс».

В свою очередь NoName, по словам подсудимого, был заказчиком проекта. В 2013 году он основал хостинговую компанию Big Mama, через которую перепродавались услуги 4x4host. В итоге компания Павлова выполняла роль «белого» хостинга, а Big Mama обслуживала сайты в даркнете. Позже Дмитрий Павлов и No Name задумали объединить популярные нелегальные сервисы на одной площадке и спустя два года открыли «Гидру».

Изначально «Гидра» выступала как маркетплейс для продажи наркотических веществ. Позже список «товаров» расширился: на площадке стали продавать поддельные документы и деньги, услуги по взлому и другие нелегальные предложения.

К 2019 году на площадке было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов, а общий объем трансакций «Гидры» достиг $1,4 млрд.

Площадка работала практически во всех регионах России, а также действовала в Белоруссии.

Активное следствие по делу началось с 2019 года. Тогда правоохранители установили связь одного из «зеркал» площадки с 4x4host. Позже стало известно о причастности хостинг-компании к форуму Legal RC. Еще через два года следствие установило, где находятся основные сервера «Гидры»: они принадлежали немецкой компании Hetzner. В связи с этим полиция передала данные серверов немецким коллегам. В феврале 2022 года они подтвердили, что около 300 серверов Hetzner были арендованы Павловым. Однако после начала спецоперации контакты российских и немецких полицейских прекратились.

В апреле того же года немецкие правоохранители изъяли сервера, на которых действовала «Гидра», и маркетплейс перестал открываться. Тогда же Минфин США ввел санкции против даркнет-маркетплейса, а американский Минюст объявил Дмитрия Павлова в розыск по обвинению в администрировании серверов площадки.

В том же месяце предпринимателя арестовали российские правоохранители, при обыске у него нашли криптокошельки, на которых суммарно хранилось более 649 млн руб. Вместе с ним задержали системного администратора «Гидры» Бориса Губко. Последний в октябре получил 21 год строгого режима.

Официально о приговоре Дмитрию Павлову не сообщали. 2 июня «Известия» писали, что Дмитрий Павлов заключил «сделку» со следствием, дал показания по делу и получил шесть лет колонии за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и пособничестве в сбыте наркотиков в особо крупном размере (п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Личность No Name так и осталась неизвестна. СМИ называли одним из организаторов «Гидры» Станислава Моисеева, которого приговорили к пожизненному сроку в декабре 2024 года. Вместе с ним от 8 до 23 лет строгого и особого режима получили еще 15 сообщников. Однако на деле Моисеев создал крупный магазин по продаже наркотиков, действовавший на «Гидре».

Неизвестна судьба и других создателей маркетплейса.

По оценкам полиции, общее число участников преступного сообщества достигало 300 человек.

При этом спустя месяц после ликвидации «Гидры» ее бывшие члены команды заявили о планах запустить новый проект. В результате в ноябре 2022 года на мультимедийном кубе Catcher в центре «Москва-Сити» появилась реклама нового даркнет-маркетплейса с эмблемой, схожей с символикой «Гидры».

Никита Черненко