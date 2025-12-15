В думской фракции ЛДПР сменился первый заместитель председателя

Фракция ЛДПР в Госдуме на заседании 15 декабря приняла единогласное решение об освобождении Станислава Наумова от должности первого заместителя руководителя фракции. Об этом сообщила пресс-служба партии. Этот пост занял депутат Владимир Сысоев. Ранее стало известно, что Станислав Наумов собирается баллотироваться в Думу в 2026 году от «Единой России». Он рассказал «Ведомостям», что планирует принять участие в праймериз единороссов по одному из одномандатных округов в Челябинской области.

Господин Наумов заявлялся на праймериз «Единой России» и перед прошлыми выборами в Думу в 2021 году, однако затем снял свою кандидатуру, вступил в ЛДПР и избрался в нижнюю палату парламента по списку либерал-демократов. Ранее он курировал региональное отделение партии в Санкт-Петербурге, а после того как в мае высший совет ЛДПР определил новую схему распределения кураторов регионов, стал отвечать за Свердловскую и Челябинскую области.

Ксения Веретенникова