Госдума отклонит законопроект о налоговых льготах для добросовестных водителей

Комитет Госдумы по бюджетам и налогам рекомендовал парламенту отклонить законопроект, которым предлагалось дать возможность некоторым категориям водителей оплачивать 50% транспортного налога. Соответствующее заключение появилось в думской базе данных в понедельник, 15 декабря, обратил внимание “Ъ”.

Поправки в ст. 361.1 Налогового кодекса РФ в мае 2025 года в Госдуму внесла группа депутатов фракции «Новые люди». Суть законопроекта сводится к введению налоговой льготы для водителей, которые в течение года не привлекались к ответственности по «автомобильной» 12-й главе КоАП РФ. Парламентарии считают, что такая льгота будет мотивировать водителей «быть более ответственными и осторожными на дорогах», а также осознавать, что нарушения ПДД не только опасны, но и имеют «практическое воздействие на их финансовое состояние».

Правительство РФ в своем отзыве указало, что Конституция РФ обязывает граждан соблюдать федеральные законы, в том числе закон о безопасности дорожного движения. При этом налоговое законодательство создано не для того, чтобы стимулировать собственников транспортных средств соблюдать ПДД, подчеркивали в Белом доме, уточняя, что налоговые льготы не должны увязываться с «правомерностью поведения участников дорожного движения».

Законопроект раскритиковали и в Счетной палате (СП) РФ, где сообщили, что льготы на транспортный налог получают отдельные, в основном социальные категории плательщиков, и при этом возможность изменения ставок не ставится в зависимость от соблюдения определенных федеральных законов. «Таким образом, налоговые льготы не могут вводиться в целях стимулирования собственников транспортных средств на соблюдение норм и правил дорожного движения»,— говорится в заключении аудитора СП РФ Андрея Батуркина.

В правовом управлении Госдумы указали, что цель законопроекта не соотносится с предметом регулирования Налоговым кодексом и вообще «понятием налога» и к тому же может привести к выпадению доходов из региональных бюджетов и повлиять на их сбалансированность.

