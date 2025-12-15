Чемпион UFC Топурия отказался от защиты пояса из-за обвинений в домашнем насилии

Испанец Илия Топурия отказался защищать титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) из-за обвинений в домашнем насилии со стороны супруги. Об этом спортсмен сообщил в Instragram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На протяжении последних месяцев я подвергался сильному и неприемлемому давлению, включая угрозы распространения беспочвенных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены определенные финансовые требования. Сегодня я выступаю с заявлением не только ради своей семьи и себя, но и чтобы показать, что никто не должен подвергаться запугиванию, манипуляциям или страху. Я полностью доверяю судебному процессу и позволю правовой системе установить факты на основе доказательств»,— написал Илия Топурия. Также боец попросил СМИ «избегать спекуляций» и соблюдать конфиденциальность его семьи «в это непростое время».

В июне в бою за титул чемпиона UFC в легком весе Топурия в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету 28-летнего испанца 17 побед и ни одного поражения. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории он занимает второе место.

Таисия Орлова