Gallup рассказала, какие профессии чаще всего используют ИИ

50% сотрудников хайтек-индустрии и 33% работников финансовой сферы в США как минимум несколько раз в неделю пользуются инструментами искусственного интеллекта (ИИ) на работе. Об этом пишет Axios со ссылкой на данные опросной компании Gallup. В здравоохранении 21% работников использует ИИ как минимум несколько раз в неделю, в производственной сфере и ритейле — 18%.

Общая доля тех, кто пользуется ИИ-инструментами на работе хотя бы несколько раз в год, выросла с 27% во втором квартале 2024 года до 45% в третьем квартале текущего года. Доля использующих ИИ несколько раз в неделю увеличилась с 12% до 23%. При этом лишь 10% пользуются ИИ на работе ежедневно против 4% во втором квартале 2024 года.

По опросу Gallup, чаще всего работники разных сфер используют ИИ для систематизации информации или данных (42%), генерации идей (41%), обучения новому (36%) и автоматизации базовых задач (34%). Самыми популярными инструментами с большим отрывом оказались чат-боты и виртуальные ассистенты (61%), а также ИИ-инструменты для написания и редактирования текстов (36%).

Яна Рождественская