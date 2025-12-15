В работе Spotify произошел масштабный сбой

Пользователи музыкального стримингового сервиса Spotify жалуются на сбои в работе площадки, следует из данных сайта Downdetector. Больше всего обращений поступило от пользователей из США.

Работа сервиса замедлилась в 16:40 мск. Пик сбоев пришелся на 17:30 мск, к этому времени на работу сервиса поступило около 36 тыс. жалоб. Большая часть — 33 тыс. — из США. Много обращений по поводу сбоев поступило также из Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Мексики, Японии, Бразилии и других стран.

По данным Downdetector, в основном пользователи жалуются на сбои в приложении и воспроизведении музыки в нем (80%), проблемы с авторизацией (11%), а также на работу веб-сайта (9%).

Spotify — это сервис для стриминга различного контента (треков, подкастов и видеороликов) от авторов со всего мира. Как уточняла пресс-служба сервиса, Spotify насчитывал около 675 млн ежемесячно активных пользователей на начало 2025 года. Из них около 263 млн — платные подписчики.