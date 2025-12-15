Палата молодых законодателей при Совфеде удвоила число инициатив в 2025 году

Число законодательных инициатив, предложенных Палатой молодых законодателей при Совете федерации (СФ), по сравнению с предыдущим годом выросло вдвое — до 40. Об этом заявила заместитель председателя СФ Инна Святенко на пленарном заседании палаты, посвященном подведению итогов ее работы за 2025 год.

Как уточнила сенатор, 15 из этих инициатив уже планируется продвигать на федеральном уровне совместно с группой сенаторов. Большинство предложенных идей так или иначе направлены на поддержку участников СВО и молодых предпринимателей, а также на регулирование вопросов жилищно-коммунальных услуг.

Также среди новых предложений — оборудование спортивных площадок тренажерами для людей с инвалидностью, налоговые льготы для организаций, поддерживающих молодежную инфраструктуру, и упрощение правил пребывания иностранных ученых и деятелей культуры в России. Палата также активно участвует в гуманитарных миссиях, сборе и доставке помощи в приграничные и воссоединенные регионы.

По словам госпожи Святенко, Палата молодых законодателей стала эффективной площадкой для подготовки управленческих кадров и профессионального роста. А глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова добавила, что некоторые молодые люди имеют фронтовой опыт, что, по мнению сенаторов, придает их деятельности особую искренность и практическую направленность.

Михаил Спиридонов