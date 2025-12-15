Путин ужесточил контроль за финансовыми операциями экстремистов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за финансовыми операциями физлиц, причастных к террористической деятельности и экстремизму. Документ размещен на портале правовой информации.

Изменения закреплены в законах «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Ранее физлица, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, могли получать и расходовать соцвыплаты. Среди них — пенсии, пособия, стипендии, а также оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи. При этом, уточняют авторы документа, у правоохранительных органов есть сведения о переводе полученных денег на финансирование запрещенной деятельности. С подобными операциями, в частности, связаны люди, находящиеся в розыске. По состоянию на конец октября 2024 года разыскивали почти 5 тыс. человек, включенных в перечень экстремистов и террористов. Кроме того, зафиксированы неоднократные снятия пособий со счетов в разных банках, из-за чего удавалось превысить допустимый лимит (10 тыс. руб. на каждого члена семьи).

Теперь лица из указанного списка обязаны использовать специальные счета и согласовывать операции с Росфинмониторингом. Их рассмотрение займет десять рабочих дней. Ведомство может одобрить заявление, ограничить количество счетов и способы проведения операций, а также вовсе отказать в нем. При положительном результате информацию передадут банкам и ЦБ.

У граждан из перечня террористов и экстремистов при этом сохраняется право проводить операции, связанные с получением зарплаты и других доходов в пределах лимитов. Они продолжат самостоятельно распоряжаться своими средствами, оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи. Таким лицам также можно использовать средства гуманитарного пособия, если их активы заморожены.

Согласно закону, операции подозреваемых в причастности к экстремизму, диверсиях и терроризму, находящихся в розыске, будут приостанавливать. Блокировать активы физлица будут в течение 24 часов со дня его включения в список на сайте Росфинмониторинга.

Закон вступает в силу 15 декабря. Исключение есть для тех положений, для которых установлены отдельные сроки.