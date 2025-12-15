Reuters: совет директоров Tesla заработал $3 млрд

Члены совета директоров Tesla заработали в общей сложности более $3 млрд за счет полученных ими вознаграждений акциями компании, в основном в форме опционов на их покупку. Об этом пишет Reuters, которое, использовав данные компании Equilar, подсчитало, сколько руководство Tesla заработало с 2004 года (компания была создана в 2003-м). При этом Reuters отмечает, что полученные членами совета директоров суммы существенно превышают обычные вознаграждения руководителей крупных американских хайтек-корпораций.

Так, Кимвал Маск — брат основателя и гендиректора Tesla Илона Маска — за эти годы получил около $1 млрд. Другие члены совета директоров — Айра Эренпрайс и Робин Денхольм — $869 млн и $650 млн соответственно. Как отмечает Reuters, опционы в основном были выплачены до 2020 года, так как в 2020-м акционеры компании подали иск, обвинив ее руководство в чрезмерных вознаграждениях. При этом в 2018–2020 годах член совета директоров получал в среднем $12 млн наличными и в акциях — в восемь раз больше, чем в корпорации Alphabet, занимающей второе место по размеру вознаграждений.

Tesla также неоднократно предоставляла огромные вознаграждения самому Илону Маску. В 2018 году Tesla заключила с ним соглашение, в соответствии с которым он должен получать по 1% акций Tesla за каждые $50 млрд рыночной капитализации компании, начиная с момента, когда ее стоимость достигла $100 млрд. Однако в 2024 году суд штата Делавэр заблокировал выплату столь щедрого бонуса господину Маску. Тогда эта доля на основании цены акций компании оценивалась в $55,8 млрд. В сентябре руководство компании пообещало заплатить ему $1 трлн, если за десять лет он выполнит поставленные условия.

Яна Рождественская