Сбежавшая из России самарская экс-чиновница получила гражданство США

Как стало известно «Ъ-Волга», экс-чиновница из Самарской области Вера Щербачева получила гражданство США. Она руководила департаментом внешних связей администрации губернатора, когда регионом руководил Дмитрий Азаров. Вера Щербачева покинула Россию в мае прошлого года, прислав заявление об увольнении из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Увольнению чиновницы предшествовали обыски у нее дома и на работе в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), связанного с фиктивным трудоустройством в региональный Дом дружбы народов близкой знакомой старшего сына госпожи Щербачевой Петра Щербачева. Речь идет о студентке НИУ ВШЭ Анне Алексеевой.

В октябре 2023 года после череды скандалов с участием выходцев из Средней Азии прокуратура провела в учреждении проверку и выяснила, что девушка трудоустроена в организации, но живет в Москве, а подтверждений того, что она работает дистанционно, нет. В итоге Анна Алексеева уволилась из самарского Дома дружбы народов.

Во время расследования уголовного дела МВД РФ выявило факт наличия у несовершеннолетних детей Веры Щербачевой гражданства США. Чиновница их родила в одной из частных американских клиник.

Местные СМИ сообщали о близких отношениях между Дмитрием Азаровым и Верой Щербачевой. Экс-чиновница регулярно сопровождала прежнего главу региона во время его международных поездок. Дмитрий Азаров вскоре после отъезда Веры Щербачевой подал в отставку. Это произошло 31 мая 2024 года — спустя восемь месяцев после переизбрания на должность губернатора. Отставке предшествовали многочисленные коррупционные скандалы, уголовные дела и аресты членов областного правительства.

Евгений Чернов