Совет ЕС утвердил шестой транш помощи Украине в €2,3 млрд

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил выделение макрофинансовой помощи Украине по инструменту Ukraine Facility. Сумма составит €2,3 млрд. Об этом сообщили на сайте совета.

«Совет ЕС утвердил выделение Киеву шестого транша из “Фонда поддержки Украины” в 2,3 млрд евро»,— говорится в заявлении Совета ЕС. В документе указано, что деньги «поступят скоро».

Ukraine Facility — инструмент финансовой помощи Украине, по которому страны ЕС планируют выделить Киеву до €50 млрд до 2027 года. Около €39 млрд предназначены для укрепления макрофинансовой стабильности страны. Остальная сумма — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

В ноябре ЕС выделил Украине пятый транш в размере €1,8 млрд. Программа поддержки Киева со стороны ЕС вступила в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает стабильное финансирование и поддержку восстановления Украины с 2024 по 2027 годы в связи с российско-украинским военным конфликтом. Общий объем помощи достиг €180 млрд.