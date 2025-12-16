Как составлялся рэнкинг

Шорт-лист лидеров, представленных в данном рэнкинге, основан на внутренней аналитике каталога франшиз Franshiza.ru, открытых данных, данных государственных органов и служб, а также информации от компаний, развивающихся по франчайзингу на территории РФ.

При рассмотрении заявок и отборе франшиз для участия в рэнкинге учитывались такие показатели, как возраст компании-франчайзера, опыт развития франшизы, число франчайзинговых точек, динамика привлечения новых партнеров за последний год, география присутствия и другие показатели.

Среди показателей успешности франшизы оценивались такие данные, как размер сети и количество точек франчайзи, подписанные за год договоры с франчайзи (что показывает, остается ли компания в топе на сегодняшний день), процент повторного открытия новых точек уже действующими франчайзи как один из основных показателей успешности франшизы.

Данные проверялись через официальные и публичные источники. Это государственные системы, в том числе сайты судебных инстанций РФ, Роспатент, а также «Яндекс Карты», 2ГИС и аналитические данные Franshiza.ru.

Итоги оценивались с учетом совокупного значения параметров и их веса при подсчете. Из значительного числа самых успешных компаний преимущество получали те франшизы, которые используют договор коммерческой концессии, имеют в структуре компании департамент франчайзинга, развиваются в большем количестве регионов РФ и осуществляют международную экспансию (развитие сети за пределами РФ). Наличие судебных разбирательств между франчайзером и франчайзи и проигранных судов, количество расторжений договоров за предыдущий год, напротив, снижали шансы на попадание в рейтинг. Таким образом, не все компании с набранными изначально высокими баллами попали в финальный список рэнкинга.

Топ-10 перспективных франшиз — те франшизы, которые не прошли фильтр по возрасту франшизы, регионам присутствия или иным показателям, но имеют высокую динамику открытий, близки по набранным баллам к лидерам франчайзинга и имеют большой шанс оказаться в следующих выпусках рэнкинга.