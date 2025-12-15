Лавров обсудил с членами Американской торговой палаты отношения России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с руководством и членами Американской торговой палаты в России. На встрече обсуждались перспективы российско-американских отношений. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Развитие отношений обсуждалось с учетом усилий президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине, следует из пресс-релиза.

Во время встречи стороны указали на роль, которую могут сыграть деловые круги в восстановлении торгово-инвестиционных связей двух стран.