Путин подписал закон об освобождении от обязательных работ родителей детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает родителей и опекунов детей-инвалидов от административного наказания в виде обязательных работ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Поправки предусматривают освобождение матерей, одиноких отцов, усыновителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов. Они будут внесены в статью 3.13 Кодекса РФ об административных нарушениях (обязательные работы).

Закон «О внесении изменений в статьи 3.13 и 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях» был принят в Государственной думе 2 декабря и одобрен Советом Федерации 10 декабря. В действующей статье от обязательных работ освобождаются только женщины с детьми в возрасте до трех лет.

Как прописано в КоАП, судебный пристав-исполнитель также имеет право подавать ходатайство об освобождении от обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов или детей до трех лет в случае признания их инвалидами первой или второй групп. Вышеперечисленные группы смогут подавать ходатайство самостоятельно, когда изменения вступят в силу.