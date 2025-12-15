Петербургская компания требует 53 млн с Воронежской кондитерской фабрики

В Арбитражный суд Воронежской области поступило исковое заявление петербургского ООО «Графобал-рус» к ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». Сумма требований составляет 52,6 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Графобал-рус» зарегистрировано в феврале 2016 года в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими бытовыми товарами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Елизавета Покровская. Учредитель — литовско-словацкое АО «Графобал в ильнюс». По итогам 2024 года компания выручила 103 млн руб., прибыль составила 1,6 млн руб. ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» зарегистрировано в июле 1996 года для производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 8,5 млн руб. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Управляется московским ООО «Объединенные кондитеры», конечным бенефициаром которого указано столичное же АО «Агроинвест» (75%).

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в конце ноября стало известно, что начальнице отдела Воронежской кондитерской фабрики дали семь лет по статье о подкупе.

Кабира Гасанова