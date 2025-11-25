Начальницу отдела «Воронежской кондитерской фабрики» осудили по статье о подкупе

Центральный райсуд Воронежа признал начальницу отдела материально-технического обеспечения ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» Елену Новикову виновной в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы). Как сообщили в прокуратуре региона, ей назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 3,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, с января 2020-го по декабрь 2023 года госпожа Новикова получила от директора коммерческой организации более 1,6 млн руб. за то, что помогала побеждать в торгах на поставку сырья и ускоряла оплату.

В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Заводской райсуд Орла признал исполнительного директора службы такси, работающей в облцентре, виновным в коммерческом подкупе в значительном размере.

Мария Свиридова