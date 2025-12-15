Песков: религиозный подтекст делает теракт в Австралии еще более отвратительным

Россия решительно осуждает стрельбу во время празднования Хануки в Сиднее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее варварским терактом.

«Тем более отвратительным является тот факт, что он (теракт.— “Ъ”) был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука»,— сказал представитель Кремля ТАСС.

Стрельба произошла 14 декабря на пляже Бонди. Полиция назвала произошедшее терактом. В результате погибли 15 человек, в том числе ребенок. Еще 27 человек пострадали. Стрельбу начали двое мужчин. Один из них был застрелен, другой задержан.