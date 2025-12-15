Футболисты Головин и Сафонов потеряли в рыночной стоимости

Портал Transfermarkt обновил рыночные цены игроков, выступающих в чемпионате Франции. Российские футболисты — полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов — потеряли в стоимости.

Цена Александра Головина снизилась с €20 млн до €18 млн. В этом сезоне 30-летний полузащитник провел за «Монако» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отличился голевым пасом.

Стоимость Матвея Сафонова упала на €3 млн, достигнув отметки €15 млн. В текущем сезоне 26-летний голкипер трижды выходил в стартовом составе ПСЖ. На его счету две игры «на ноль».

Самыми дорогими игроками чемпионата Франции стали португальские полузащитники Витинья и Жуан Невеш, выступающие за ПСЖ. Они подорожали на €20 млн, теперь их рыночная цена составляет €110 млн. Португальцы обогнали своего одноклубника — французского нападающего Усмана Дембеле. Стоимость обладателя «Золотого мяча» оценивается в €100 млн.

Также в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Франции вошли (все футболисты представляют ПСЖ):

Дезире Дуэ — €90 млн;

Хвича Кварацхелия — €90 млн;

Ашраф Хакими — €80 млн;

Нуну Мендеш — €75 млн;

Брэдли Баркола — €70 млн;

Виллиан Пачо — €70 млн;

Варрен Заир-Эмри — €50 млн.

