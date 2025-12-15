Маршрут разделится по сигналу

IT-компании пытаются решить проблему со сбоями навигации в Москве. Например, «Яндекс» выпустил обновление, которое предотвращает некорректное отображение геолокации в зонах со слабым GPS-сигналом. При нестабильном соединении система автоматически делит маршрут на этапы. Местоположение на карте фиксируется, а поверх нее появляются указатели направления движения. Каждый из этапов надо пролистывать вручную до тех пор, пока сигнал не восстановится. Проблему со сбоями GPS также пытается решить команда сервиса 2ГИС. В их навигаторе есть опция «проложить маршрут вне плохих зон».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В нынешних условиях подобный функционал жизненно необходим, однако на практике это не всегда помогает, говорит председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев: «Сказано, что в этот режим можно перейти сразу после построения маршрута, а когда придет сообщение о восстановлении связи, вернуться в обычный. Но если сигнал GPS опять пропадет, будет ли возможность откатиться к предыдущему? Это надо тестировать. Например, если связь прерывается, вы находитесь в центре города, а ваше местоположение определяется как "Шереметьево", получится ли вернуть нужный маршрут? Технологическая часть вызывает вопросы.

Но такая система очень нужна, потому что все передвигающиеся по центру Москвы на машине знают, что там практически невозможно пользоваться навигатором. Поэтому построение маршрута вне плохих зон GPS — правильная мысль. Но как можно построить маршрут, не заходя в эти зоны, когда вам туда и надо? В этом основная проблема. И мне кажется, что 2ГИС пользуется гораздо меньше людей, а уж тем более таксистов, которые ездят по "Яндекс Картам", тем более они зашиты в их систему. Водители такси больше других сталкиваются с проблемой отсутствия сигнала GPS, так как в большинстве своем они являются людьми приезжими и не очень хорошо ориентируются в Москве. Им бы очень пригодился такой режим от "Яндекса"».

Переключение этапов маршрута вручную может вызвать определенные неудобства, рассуждает председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. Впрочем, по его словам, это далеко не главная проблема таких сервисов: «Обычным потребителям это, может быть, и будет полезно, а таксистам вряд ли. Им нужна живая карта, работающая в динамике. Если они не знают город, а таких водителей около 90%, то эти функции просто не помогут.

Как таксисты сейчас решают проблему со сбоями в навигации? Все зависит от модели телефона. Есть смартфоны с сильными передатчиками, и это зависит не от стоимости гаджета, а от определенной модели и железа внутри. Приходится очень серьезно к этому подходить и подбирать аппарат. Есть производители, у которых передатчики очень хорошие, и за счет них можно вытягивать эту ситуацию».

Проблему со спутниковой навигацией в Москве могут решить уже в следующем году, сообщил в сентябре руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Власти рассчитывают использовать для этих целей видеоаналитику.

