Авиарейс из Ярославля в Петербург задержали

В ярославском аэропорту более чем на пять часов задержали рейс в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что аэропорт приостанавливал свою работу ввиду ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В 14:11 15 декабря представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений.

Согласно данным онлайн-табло, самолет из Ярославля в Петербург должен был вылететь в 15:05, однако был отложен до 20:45.

«С пассажирами работает помощник Ярославского транспортного прокурора Дмитрий Кукин. Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием»,— сообщили в прокуратуре.