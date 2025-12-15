В ярославском аэропорту ввели и сразу сняли ограничения

В ярославском аэропорту днем 15 декабря ввели и сразу сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Аэропорт, в котором действовали ограничения с ночи 14 декабря, возобновил свою работу 15 декабря в 12:16. В 13:58 аэропорт вновь оказался закрыт, а через 13 минут господин Кореняко сообщил о снятии ограничений, которые вводятся для обеспечения безопасности полетов.

В Ярославской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, отбой не объявлялся.

Алла Чижова