В ярославском аэропорту ввели и сразу сняли ограничения
В ярославском аэропорту днем 15 декабря ввели и сразу сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Аэропорт, в котором действовали ограничения с ночи 14 декабря, возобновил свою работу 15 декабря в 12:16. В 13:58 аэропорт вновь оказался закрыт, а через 13 минут господин Кореняко сообщил о снятии ограничений, которые вводятся для обеспечения безопасности полетов.
В Ярославской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, отбой не объявлялся.