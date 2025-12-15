«Итеко Россия» получит из нижегородского бюджета 366 млн рублей субсидии

Грузоперевозчик ООО «Итеко Россия» получит из бюджета Нижегородской области субсидию на возмещение затрат по кредитам в коммерческих банках. Размер субсидии составит 365,6 млн руб., указано в приказе регионального министерства транспорта от 9 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Итеко Россия» принадлежит АО «Итеко», возглавляемому депутатом заксобрания Евгением Бабаевым. Компания стала единственным получателем субсидии по итогам конкурсного отбора.

Результатом предоставления субсидии станет количество грузоперевозок в отчетном периоде. Сколько их должен совершить получатель, в документе не уточняется.

Галина Шамберина