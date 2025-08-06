Документ о льготах нижегородским грузоперевозчикам проходит повторное обсуждение

Проект порядка предоставления субсидии грузоперевозчикам на оплату процентов по кредитам в Нижегородской области выставили на повторное обсуждение. Оценка регулирующего воздействия продлится до 19 августа 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый раз проект выставляли на обсуждение в конце июля. Однако тогда были допущены процедурные нарушения.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект положения предусматривает субсидии организациям, работающим по виду деятельности ОКВЭД 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта».

Размер субсидии не может превышать 100% размера ключевой ставки Центробанка и 50-процентного прироста от суммы уплаченного получателем НДФЛ.

В июне плановые доходы бюджета Нижегородской области 2025 года от НДФЛ увеличили на 762 млн руб. «в связи с прогнозируемым дополнительным поступлением налога за счет создания в области новых рабочих мест транспортными организациями». Что это за организации, в минфине региона не раскрывают.

Галина Шамберина