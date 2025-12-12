150 жителей Чебоксар обратились за выплатами после атаки БПЛА

В Чебоксарах 150 граждан подали заявления о выплатах после атаки БПЛА. Об этом ТАСС рассказал премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

Размер выплат будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью. Выплаты составят от 313,5 тыс. до 627 тыс. руб. При частичной и полной утрате имущества местные жители смогут получить по 78,4 тыс. руб. и 156,8 тыс. руб. соответственно.

Юрлица и предприниматели получат по 300 тыс. руб., если их транспортное имущество пострадало в результате атаки беспилотников.

9 декабря Чебоксары подверглись атаке БПЛА. В результате пострадали 14 человек, повреждены 15 зданий, включая 10 жилых домов. После атаки БПЛА в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Диана Соловьёва