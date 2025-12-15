В Госдуме требуют разобраться с «продажей» круглых столов

Ассоциация World Entrepreneurs Alliance (WEA) организует круглые столы в Государственной думе (ГД), участие в которых можно купить. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат ГД Сардана Авксентьева («Новые люди»).

«Это как минимум противозаконно – в Госдуме нельзя проводить ничего коммерческого, и уж точно выходит за рамки депутатской этики»,— написала госпожа Авксентьева. Она также привела прейскурант:

вступление в ассоциацию с правом на спикерство — 70 тыс. руб.;

вступление в ассоциацию без права спикерства — 50 тыс. руб.;

участие вокруг стола («Что это вообще означает?!»,— недоумевает депутат) — 35 тыс. руб.

На ресурсах организации фигурирует и ее русское название: «Международная ассоциация экспертов малого и среднего предпринимательства». Согласно публикациям сообщества, им 28 ноября был организован круглый стол в Госдуме на тему «Бизнес и государство: новая модель взаимодействия». При этом в расписании на сайте нижней палаты информации об этом мероприятии нет. Интернет-журнал PERSONO.ru, где вышел отчет по итогам встречи, назвал ее инициатором президента WEA Никиту Лобанова. Юридически ассоциация оформлена как ИП «Лобанов Никита Сергеевич».

В анонсе круглого стола указано, что он прошел при поддержке депутата ГД Евгения Федорова («Единая Россия»). В разговоре с «Ъ» политик подтвердил участие в заседании, но не согласился с формулировкой о «поддержке». По словам господина Федорова, его пригласили для участия в мероприятии и, по его ощущениям, оно ничем не отличалось от других круглых столов, в которых он регулярно участвует.

В информационной справке о Никите Лобанове на сайте WEA сказано, что он является помощником депутата ГД Андрея Свинцова (ЛДПР). По данным ассоциации, ее президент отмечен благодарственными письмами от еще нескольких депутатов, включая Адама Делимханова.

Степан Мельчаков