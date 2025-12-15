В Госдуме требуют разобраться с «продажей» круглых столов
Ассоциация World Entrepreneurs Alliance (WEA) организует круглые столы в Государственной думе (ГД), участие в которых можно купить. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат ГД Сардана Авксентьева («Новые люди»).
«Это как минимум противозаконно – в Госдуме нельзя проводить ничего коммерческого, и уж точно выходит за рамки депутатской этики»,— написала госпожа Авксентьева. Она также привела прейскурант:
- вступление в ассоциацию с правом на спикерство — 70 тыс. руб.;
- вступление в ассоциацию без права спикерства — 50 тыс. руб.;
- участие вокруг стола («Что это вообще означает?!»,— недоумевает депутат) — 35 тыс. руб.
На ресурсах организации фигурирует и ее русское название: «Международная ассоциация экспертов малого и среднего предпринимательства». Согласно публикациям сообщества, им 28 ноября был организован круглый стол в Госдуме на тему «Бизнес и государство: новая модель взаимодействия». При этом в расписании на сайте нижней палаты информации об этом мероприятии нет. Интернет-журнал PERSONO.ru, где вышел отчет по итогам встречи, назвал ее инициатором президента WEA Никиту Лобанова. Юридически ассоциация оформлена как ИП «Лобанов Никита Сергеевич».
В анонсе круглого стола указано, что он прошел при поддержке депутата ГД Евгения Федорова («Единая Россия»). В разговоре с «Ъ» политик подтвердил участие в заседании, но не согласился с формулировкой о «поддержке». По словам господина Федорова, его пригласили для участия в мероприятии и, по его ощущениям, оно ничем не отличалось от других круглых столов, в которых он регулярно участвует.
В информационной справке о Никите Лобанове на сайте WEA сказано, что он является помощником депутата ГД Андрея Свинцова (ЛДПР). По данным ассоциации, ее президент отмечен благодарственными письмами от еще нескольких депутатов, включая Адама Делимханова.