Встать, стройка идет

Октябрьский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела одного из крупнейших застройщиков города, основателя группы компаний (ГК) «Дискус» Алексея Джулая. Он обвиняется в хищении 1,2 млрд руб., принадлежащих пайщикам двух строительных кооперативов. Сам фигурант вину отрицает, как и большинство из 800 пострадавших, которые с данным статусом не согласны, утверждая, что их «заставили» его принять.

Фото: Марина Павловская Алексей Джулай (справа) уверяет, что имеет возможность достроить дома, о которых идет речь в уголовном деле

Для того чтобы вместить несколько десятков потерпевших, пожелавших участвовать в процессе, слушания из зала суда перенесли в актовый зал, где за столом с зеленой скатертью вместе с адвокатом разместился приехавший своим ходом фигурант.

Экс-депутата местного горсовета, владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве 53 домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», которые оказались долгостроем. Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области ходатайствовали о его аресте, однако прокуратура выступила против, указав, что препятствия для ввода домов в эксплуатацию чинят власти, в связи с чем на имя мэра города даже было внесено представление (имеется в распоряжении “Ъ”) об устранении нарушений жилищного законодательства. В итоге Центральный райсуд Новосибирска ограничился в отношении строителя запретом определенных действий.

Фото: Марина Павловская Дома от ГК «Дискус»

К моменту завершения следствия фабула дела претерпела существенные изменения, поскольку большинство домов были введены в эксплуатацию. Сейчас претензии следствия к господину Джулаю касаются строительства лишь двух 12-этажных домов в «Плющихинском жилмассиве» на улице Лобова. Один дом — №166, состоящий из единственной секции, рассчитан на 100 квартир, а второй — №171 — из семи секций — на 920 квартир. По версии следствия, директор ООО «Дискус-Строй» и бенефициар ГК «Дискус» Алексей Джулай с марта 2019 года по декабрь 2023-го израсходовал деньги граждан, являвшихся членами потребительских жилищно-строительных кооперативов (ПЖСК), на цели, не связанные с их строительством. Так, согласно материалам дела, 1 млрд 255 млн 500 тыс. руб., принадлежащих пайщикам ПЖСК «Дискус-166» и ПЖСК «Дискус-171», были перечислены в качестве займов, а также израсходованы на расчеты по объектам, «застройщиками которых являлись другие кооперативы», личные счета господина Джулая, а также счета организаций, входящих в ГК «Дискус» и аффилированных с ней, «основной вид деятельности которых не имеет отношения к строительству многоквартирных домов». В связи с этим следствие вменило господину Джулаю не только мошенничество, но и легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК).

Свою вину господин Джулай не признал, утверждая, что никаких хищений не совершал, а деньги пайщиков были списаны мэрией за аренду земли.

В ходе следствия обвиняемый заявил, что за 20 лет его компания построила 325 многоэтажных домов, в которых сейчас проживает 80 тыс. человек. По его словам, проблемы же со сдачей двух объектов возникли, поскольку земля под домами №171 и №166 оказалась расположена на краю оврага, она была непригодна для строительства, представляя угрозу жизни и здоровью людей. При этом участки по требованию генподрядчика мэрия заменила только в 2024 году, а разрешение на строительство власти выдали лишь в июле—ноябре 2025 года. Господин Джулай отметил, что пока шло решение данных вопросов, с расчетного счета ООО «Дискус-Строй» мэрией и службой судебных приставов было списано 1,8 млрд руб. за аренду земельных участков, которые власти не обеспечили источниками тепловой и электрической энергии, канализацией, магистральными дорогами, и подрядчику пришлось возводить коммуникации за свой счет.

По подсчетам фигуранта, на строительство инженерных сетей ушло 10 млрд руб., что составило большую часть оборотных средств компании. Однако, несмотря на это, у него имеется возможность, намерение и активы завершить стройку, а более чем 50% пайщиков подписали соглашение о продлении сроков строительства.

Также фигурант заявил, что никогда не использовал средства пайщиков в личных целях и не легализовывал похищенное. Он отметил, что ряд сумм со счетов ПЖСК в качестве займов были перечислены только генподрядчику, то есть ООО «Дискус-Строй», для строительства вспомогательных объектов, еще часть — израсходована на закупку оборудования из Германии для изготовления железобетонных изделий. Перевод части средств на личные счета господин Джулай объяснил необходимостью получения займов для ведения бизнеса, а самое главное — желанием сохранить активы для продолжения деятельности ООО «Дискус-Строй» в связи с выставлением ему необоснованных, на его взгляд, платежей и спорных, почти конфликтных взаимоотношений с региональными властями. Фигурант отметил, что он тоже является пайщиком во всех строящихся домах, в связи с этим более чем заинтересован в окончании строительства. При этом, несмотря на удорожание строительных материалов на 100%, он не взял ни с одного члена кооператива никаких дополнительных денег на строительство.

Стоит отметить, что из более чем 800 потерпевших лишь 81 пайщик заявил по делу гражданские иски на сумму от 938 тыс. до 10 млн руб.

При этом большинство потерпевших, как рассказала “Ъ” руководитель инициативной группы пайщиков Марина Павловская, «таковыми себя не считают» и связывают возбуждение уголовного дела с происками конкурентов.

Она отметила, что еще до передачи дела в суд более 320 пайщиков ПЖСК «Дискус-166» и «Дискус-171» направили на имя президента Владимира Путина и руководителя его администрации Антона Вайно обращение (имеется в распоряжении “Ъ”). В нем они сообщили, что их «заставляют быть потерпевшими, не принимая во внимание реальную картину событий», и попросили поручить Генпрокуратуре разобраться в деле.

Фото: из личного архива Алексея Джулая Алексей Джулай

«Может ли быть мошенником человек, который ввел в эксплуатацию почти 2 млн кв. метров жилья, которое люди купили по цене вдвое ниже стоимости аналогичного жилья, построенного в рамках договоров долевого участия, поскольку застройщиком выступал кооператив? Как "потерпевшие" по делу скажем прямо — жаль, что не все застройщики такие "мошенники"»,— высказали мнение пайщики.

Защита фигуранта от комментариев до конца процесса отказалась.

Мария Локотецкая