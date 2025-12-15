Растрата у «Красных Ворот»

От 4 до 6 лет общего режима получили 11 фигурантов уголовного дела о хищении 250 млн руб. из рухнувшего еще в 2016 году АКБ «Банк на Красных Воротах» (БНКВ). Все они, включая двух бывших председателей правления Андрея Синицына и Сергея Петрова, признаны виновными и теперь должны солидарно возместить 161 млн руб. ущерба.

На оглашение приговора 15 декабря в Басманном райсуде Москвы ушло минут пятнадцать. Виновными в растрате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК) были признаны все подсудимые. Вполне ожидаемо самые большие сроки наказания — шесть с половиной и шесть лет соответственно со штрафами в 1 млн руб. и запретом на два года занимать должности, связанные с управлением финансами, получили бывшие предправления БГКВ Андрей Синицын и Сергей Петров, находившиеся в СИЗО.

Большинству подсудимых было назначено по 4 года со штрафом в 500 тыс. руб.

Исключение сделали лишь для супруги Андрея Синицына Оксаны, которую осудили на 5 лет и 800 тыс. руб. штрафа. В прениях сторон прокурор запрашивал для фигурантов от шести до восьми с половиной лет.

При этом из девяти ранее находившихся на свободе подсудимых пятеро были взяты под стражу в зале суда, а четверым наказание суд постановил считать условным. Кроме того, был удовлетворен иск конкурсного управляющего АСВ как правопреемника БНКВ о возмещении причиненного ущерба, по которому осужденные должны выплатить солидарно 161 млн руб.

Адвокаты осужденных заявили “Ъ”, что намерены обжаловать приговор. «Доказательств вины мой подзащитной в деле нет»,— заявил “Ъ” адвокат Сергей Логинов, защищавший эксперта сектора депозитарного учета БНКВ Людмилу Пузенкову, которая получила условное наказание. В прениях защитник просил ее оправдать за отсутствием события преступления.

По его словам, совладелец БНКВ Александр Петров (отец Сергея Петрова, находящийся за границей), у которого она ранее работала секретарем, попросил оформить потребительский кредит на 42 млн руб., чтобы иметь возможность работать с наличными. Женщина согласилась, но впоследствии кредит был официально закрыт. «Непонятно, в чем заключается ее правонарушение»,— посетовал господин Логинов. Защитник выразил надежду, что Мосгорсуд «разберется в обстоятельствах этого уголовного дела».

Напомним, что по версии ГСУ СКР, которую подтвердил Басманный суд, преступление было совершено в период с марта 2014 года по ноябрь 2016 года, а организатором выступил Петров-старший. Сам банк, будучи относительно небольшим по размеру активов, был создан еще в 1993 году и обслуживал в основном организации в сфере дорожного строительства. В конце декабря 2016 года, когда долги перед кредиторами составляли 4,2 млрд руб., ЦБ отозвал у него лицензию за проведение «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Позже отрицательная разница между активами и обязательствами банка была оценена в 1,4 млрд руб. В марте 2017 года Арбитражный суд Москвы признал БНКВ банкротом.

По данным СКР, Александр Петров с топ-менеджерами из кредитного комитета организовал выдачу девяти заведомо невозвратных потребительских кредитов как клиентам банка, так и его сотрудникам, в общей сложности на 250 млн руб.

Суммы от 8 млн до 42 млн руб. выдавались из кассы наличными без учета финансового положения заемщика. Накануне краха банка часть заемщиков списала долги в размере 203 млн руб. на самого Александра Петрова. Это стало одной из причин его личного банкротства в мае 2017 года.

Господин Петров успел уехать за границу, осев, предположительно на одном из греческих островов. Но в 2023 году под следствием оказались его сын и Андрей Синицын с женами, сотрудники кредитного комитета БНКВ, а также «технические» заемщики, кассиры банка и так далее.

Сергей Сергеев