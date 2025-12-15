За неделю в Татарстане разместили госзакупки на 82 млн рублей

Государственный комитет Татарстана по закупкам за прошедшую неделю разместил 39 закупок на общую сумму 82 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная часть закупок предназначена для обеспечения государственных и муниципальных учреждений услугами на 2026 год: частная охрана, уборка помещений и прилегающих территорий, комплексное техническое обслуживание оборудования, компьютерных сетей, программного обеспечения и телефонии, а также предоставление радиотелефонной связи и других услуг.

Крупнейшей закупкой недели стала поставка трех автобусов «Газель Next A65R32» для ГБУ «Безопасность дорожного движения» с начальной ценой контракта 21 млн руб.

Председатель Госкомитета республики по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что за 11 месяцев 2025 года комитет провел более 600 централизованных закупок на общую сумму почти 5 млрд руб. Около 70% контрактов заключены с республиканскими поставщиками, а экономия бюджетных средств составила 5,53%.

Анна Кайдалова