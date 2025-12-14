В Чувашской Республике с 5 по 11 декабря было размещено госзакупок на 1,8 млрд руб. Всего объявлено 378 закупок: 265 для государственных нужд и 113 для муниципальных. Об этом сообщает Региональный центр закупок республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 1,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 1,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой крупной закупкой недели стал капремонт дороги «Ибреси — Березовка — Куденха» в Ибресинском районе. Начальная цена контракта составила 562,9 млн рублей.

Самой социальной закупкой признали поставку автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» с полным комплектом медицинского оборудования, а самой эффективной закупкой — содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений в Мариинско-Посадском районе. Сумма экономии составила более 6 млн руб, что на 31% ниже начальной цены.

Влас Северин