Автослесари Татарстана получают до 200 тысяч рублей

Зарплаты высококвалифицированных автослесарей в Казани могут достигать 200 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Такой же уровень доходов отмечен и в столице России.

Сообщается, что высокие зарплаты чаще всего предлагают автослесарям и автомеханикам, операторам и наладчикам ЧПУ, сварщикам, электромонтажникам и механикам. Наиболее высоко ценятся специалисты, работающие со сложной техникой в ключевых процессах — сварке, электрике и монтаже.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в Татарстане, Марий Эл и Чувашии предлагают программистам, врачам-ортодонтам, инженерам, системным администраторам и экономистам.

Анна Кайдалова