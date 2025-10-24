Кадры утекли в комфорт

В 2025 году в России продолжает фиксироваться дефицит кадров в логистике, строительстве и промышленности. «Ъ Волга-Урал» опросил профильные министерства Татарстана, Чувашии и Марий Эл о состоянии рынка труда. В регионах фиксируется высокий спрос на строителей, медиков, водителей, учителей, машинистов и др. Самые высокие зарплаты в республиках предлагают программистам, врачам-ортодонтам, инженерам, системным администраторам, экономистам и другим. Мнения экспертов о трендах на рынке труда разошлись: одни отмечают, что работы стало найти проще, другие подчеркивают сложности при найме выпускников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самые высокие зарплаты в трех регионах ПФО получают программисты и строители

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Самые высокие зарплаты в трех регионах ПФО получают программисты и строители

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2025 года в трех регионах Приволжского федерального округа (Татарстане, Чувашии и Марий Эл) фиксируются высокие уровни занятости населения. «Ъ Волга-Урал» опросил Минтруды трех регионов о самых востребованных специальностях. В пресс-службе Минтруда Татарстана рассказали, что уровень занятости населения составил 62,4%, а регистрируемая безработица — 0,16% (почти 3,3 тыс. татарстанцев). Численность работников на предприятиях и в организациях Татарстана по сравнению с девятью месяцами 2024 года выросла на 1,8% — до 1,3 млн человек.

Лидером по числу вакансий (до 26%) остаются промышленность и производство. Самыми востребованными в сфере являются рабочие и инженерные профессии в строительстве, специалисты обрабатывающих производств и инженерные кадры. По данным министерства, средняя зарплата в строительной отрасли превышает 80 тыс. руб., в промышленности — 70 тыс. руб., а специалисты высокой квалификации на производствах могут получать до 300 тыс. руб.

Второе место по спросу на кадры занимают здравоохранение и образование. Медицина нуждается в специалистах по «Лечебному делу» (участковые терапевты, врачи общей практики), «Педиатрии» и «Стоматологии». Средняя зарплата по этим вакансиям составляет более 54 тыс. руб., а врачи узких специальностей могут получать до 300 тыс. руб. В сфере образования наиболее популярными вакансиями остаются преподаватели в начальных классах и воспитатели для дошкольного образования. Средняя заработная плата в этих профессиях составляет более 32 тыс. руб., а доход педагогов высшей категории может доходить до 100 тыс. руб.

На третьем месте по спросу на кадры в Татарстане находится сфера транспорта и логистики. Среди наиболее востребованных специальностей — водители, машинисты подвижного состава, машинисты экскаватора, трактористы-машинисты в сельском хозяйстве со средней зарплатой около 70 тыс. руб.

Наибольший доход в республике предлагали директору по производству (160 тыс. руб.), врачу-ортодонту (152,5 тыс. руб.), инженеру по проектно-сметной работе (150 тыс. руб.), фрезеровщику (106,5 тыс. руб.), инженеру-конструктору (103,4 тыс. руб.), врачу-гематологу (100 тыс. руб.), машинисту автовышки и автогидроподъемника (82,8 тыс. руб.).

В пресс-службе Минтруда Чувашии рассказали, что рынок республики характеризуется ростом числа занятых и исторически низким уровнем безработицы (1,8%). Численность рабочей силы в республике в среднем составила 593 тыс. человек, уровень занятости — 60,9%. 19,8% кадров в Чувашии работают на обрабатывающих производствах, 15% — в строительстве, 14,6% — в оптовой и розничной торговле, 8,4% — в образовании, 6,8% — в здравоохранении.

На данный момент работодатели республики заявили около 9 тыс. свободных рабочих мест со средней зарплатой чуть более 40 тыс. руб. Из них 21,8% вакансий — в сфере обрабатывающих производств, 21,3% — в образовании, 10,3% — в здравоохранении и социальных услугах.

По данным Минтруда Чувашии, наиболее востребованными профессиями являются специалисты различной квалификации (средняя зарплата — 33,8 тыс. руб.), водитель автомобиля (41,6 тыс. руб.), швея (38,6 тыс. руб.), повар (31 тыс. руб.), укладчик-упаковщик (43,5 тыс. руб.), слесарь-ремонтник (40,9 тыс. руб.), воспитатель (29,5 тыс. руб.), медсестра (35,4 тыс. руб.), бухгалтер (38,8 тыс. руб.), инженер (48,1 тыс. руб.).

«Сегодня все большее значение приобретают специалисты, способные эффективно взаимодействовать с современными системами автоматизации и информационной инфраструктуры», — сообщили «Ъ Волга-Урал» в министерстве.

По данным Минтруда Марий Эл, число занятых в республике составляет 325 тыс. человек. 20,8% населения работают на обрабатывающих производствах, 17% — в торговле и общепите, 10,1% — в образовании, еще 10,1% — в сельском хозяйстве.

В 2025 году предприятия и организации республики разместили 33,4 тыс. вакансий. Наибольший спрос на рынке труда фиксируется на водителей автомобилей, учителей, поваров, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, бухгалтеров, медицинских сестер, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов.

Самые высокие зарплаты в Марий Эл предлагают программисту (300 тыс. руб.), инженеру-технологу (300 тыс. руб.), врачу (200 тыс. руб.), прорабу (200 тыс. руб.), машинисту экскаватора (180 тыс. руб.), системному администратору (160 тыс. руб.) и экономисту (180 тыс. руб.). Согласно прогнозам, потребность работодателей республики в кадрах в 2025 году составит 14,9 тыс. человек и увеличится к 2029 году до 15,5 тыс. человек.

Среди основных трендов на рынке Минтруд регионов отмечает появление новых форм занятости, развитие целевого обучения, повышение производительности за счет технологий ИИ, вовлечение старшего поколения в программы наставничества. В Татарстане также фиксируют устойчивый спрос на инженерные кадры для нефтехимической отрасли, машиностроения и автомобилестроения.

«Сегодня найти работу с частичной занятостью или подработку стало гораздо проще, поскольку работодатели проявляют большую гибкость. Число вакансий без опыта работы либо с минимальным опытом составляет порядка половины от общего числа заявленных вакансий — 23,2 тыс. вакансий (всего заявлено — 41,6 тыс. вакансий)», — рассказали в татарстанском министерстве.

Основатель Fattakhov HR Agency Тимур Фаттахов рассказал, что, по данным аналитики ВЦИОМ, в промышленности сейчас формируется около 30% всех вакансий Татарстана. Компании активно ищут людей для работы на современном оборудовании. В республике и в целом по России наблюдается проблема привлечения молодых кадров в промышленность. Нехватку специалистов также испытывают логистика и строительная отрасль, где дефицит усилился после всплеска строительства жилья и инфраструктуры. Работников в строительстве не хватает на всех уровнях: от разнорабочих до инженеров.

В то же время переизбыток кадров наблюдается в офисных профессиях: бухгалтерия, финансы, административный персонал, где на одну вакансию приходится 8–10 резюме. Причина кроется в автоматизации и цифровизации процессов, которые сокращают потребность в людях.

Тимур Фаттахов сообщил, что другой проблемой является начало карьерного пути. Работодатели неохотно берут новичков, поэтому многие выпускники тратят до полугода, чтобы найти первую работу. Эксперт считает, что рынок труда в России стал более осознанным, т. к. работодатели стали внимательнее выбирать кандидатов. При этом сами кандидаты, особенно молодежь, уже не готовы работать «в любых условиях».

«Доля кандидатов до 25 лет, выбирающих вакансию исходя из нематериальных факторов (удобный график, атмосфера, развитие), выросла почти вдвое за последние три года», — отмечает основатель Fattakhov HR Agency.

Диана Соловьёва