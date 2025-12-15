Работу системы-112 в Орловской области на 2026 год оценили в 20 млн рублей

Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы Орловской области объявил аукцион на организацию каналов передачи данных и голосовой связи для взаимодействия между объектами системы-112. Начальная цена контракта — 19,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Источник финансирования — региональный бюджет. Победителю торгов предстоит с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года построить и обеспечить бесперебойное функционирование защищенной сети связи между всеми объектами системы-112, в том числе соединить их с диспетчерскими службами экстренного реагирования. Также подрядчик должен организовать взаимодействие местной системы-112 с центрами обработки вызовов Брянской, Липецкой, Калужской, Тульской и Курской областей.

Заявки принимаются до 23 декабря, итоги подведут 25-го.

В сентябре решили объединить системы-112 Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей.

Кабира Гасанова