Работу системы-112 в Орловской области на 2026 год оценили в 20 млн рублей
Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы Орловской области объявил аукцион на организацию каналов передачи данных и голосовой связи для взаимодействия между объектами системы-112. Начальная цена контракта — 19,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Источник финансирования — региональный бюджет. Победителю торгов предстоит с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года построить и обеспечить бесперебойное функционирование защищенной сети связи между всеми объектами системы-112, в том числе соединить их с диспетчерскими службами экстренного реагирования. Также подрядчик должен организовать взаимодействие местной системы-112 с центрами обработки вызовов Брянской, Липецкой, Калужской, Тульской и Курской областей.
Заявки принимаются до 23 декабря, итоги подведут 25-го.
В сентябре решили объединить системы-112 Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей.