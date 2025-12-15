Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады-2026

6 февраля на стадионе San Siro в Милане американская певица Мэрайя Кери выступит на церемонии открытия зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.

«Мэрайя Кэри, известная во всем мире своим неповторимым голосом и музыкальным наследием, охватывающим поколения и культуры, идеально воплощает эмоциональный дух Игр»,— говорится в релизе. Впервые в истории Олимпийских игр церемония открытия пройдет одновременно на четырех площадках — на арене San Siro, а также в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Отмечается, что главной темой мероприятия станет «Гармония».

Мэрайя Кэри является пятикратной обладательницей премии Grammy. В 2003 году она исполнила гимн США перед Super Bowl —решающим матчем чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ), а через год — на Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году Кэри выступила с песней Save the Day перед финальным матчем Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде.

В 2024 году на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже выступили Леди Гага и Селин Дион.

Таисия Орлова