Инвестиции в балкерный терминал в Туапсе сохранятся на уровне 185 млн рублей

Туапсинский балкерный терминал (ТБТ) сохранит объем инвестиций в техническое развитие на уровне 185 млн руб. в 2026 году, что соответствует показателю текущего года. Об этом «Интерфаксу» сообщил исполнительный директор терминала Павел Кузнецов.

По его словам, средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры и повышение эффективности работы предприятия, а также на создание безопасных условий труда для сотрудников. В числе ключевых проектов — развитие внутрипортовой железнодорожной инфраструктуры, что позволило увеличить одновременное размещение вагонов с 20 более чем до 35 единиц, приобретение вагонотолкателя и двух новых погрузчиков, включая крупный с ковшом объемом 5 куб. м, а также автомобиля с краном-манипулятором для вспомогательных операций.

На терминале обновили конвейерные линии, заменили магнитные сепараторы для отлова металлических примесей, модернизировали приточную вентиляцию на станции разгрузки вагонов и выполнили проектно-изыскательские работы для объектов 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ТБТ, зарегистрированный в Туапсинском районе Краснодарского края в 2003 году, является единственным специализированным терминалом по перевалке минеральных удобрений в Азово-Черноморском бассейне. После передачи управления АО «Портовый Альянс» объемы перевалки выросли на 40% с 2019 года. В ближайшие три года компания планирует увеличить экспорт удобрений еще на 15–20%.

Вячеслав Рыжков