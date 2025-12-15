Гендиректору «Башспирта» продлили арест до 15 января

Советский районный суд Уфы продлил арест генеральному директору АО «Башспирт» Раифу Абдрахимову до 15 января 2026 года, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Гендиректор госкомпании обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По мнению следствия, господин Абдрахимов не расторг заведомо невыгодные для «Башспирта» договоры аренды помещений в центре Уфы.

Эти договоры аренды легли в основу предыдущего уголовного дела, по которому были осуждены экс-директор торгового дома «Башспирт» Александр Компанченко, бывшый гендиректора «Башспирта» Рауф Нугуманов и бизнесмен Артура Хазигалеев. Недавно Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры, вернув уголовное дело в прокуратуру.

Майя Иванова