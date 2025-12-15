Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректору «Башспирта» продлили арест до 15 января

Советский районный суд Уфы продлил арест генеральному директору АО «Башспирт» Раифу Абдрахимову до 15 января 2026 года, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Гендиректор госкомпании обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По мнению следствия, господин Абдрахимов не расторг заведомо невыгодные для «Башспирта» договоры аренды помещений в центре Уфы.

Эти договоры аренды легли в основу предыдущего уголовного дела, по которому были осуждены экс-директор торгового дома «Башспирт» Александр Компанченко, бывшый гендиректора «Башспирта» Рауф Нугуманов и бизнесмен Артура Хазигалеев. Недавно Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры, вернув уголовное дело в прокуратуру.

Майя Иванова