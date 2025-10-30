Никель потерял контроль

Формирование профицита на рынке никеля в 2025 году является ключевым трендом рынка и прямым следствием дисбаланса между стремительно растущим предложением и замедлением потребления никеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antara Foto / Jojon / Reuters Фото: Antara Foto / Jojon / Reuters

Ключевая причина дисбаланса — настоящий бум производства в Индонезии, где сейчас массово вводятся новые мощности по добыче и переработке никеля, в основном в виде никелевого чугуна (NPI). Эта страна стала глобальным эпицентром предложения, и объемы производства там продолжают уверенно увеличиваться.

Наиболее динамично растущим потребителем никеля сегодня является сектор электромобилей и аккумуляторов, однако переварить избыточный объем металла он не способен. В то же время традиционный крупнейший потребитель, промышленность нержавеющей стали, демонстрирует падение спроса на фоне общей слабости мировой экономики, особенно в ключевых регионах — Китае и Европе. В результате предложение устойчиво опережает потребление, формируя профицит. На этом фоне цены на металл показали за год снижение на 13,5%, до $15,2 тыс. за тонну на LME.

Выживут не все

При текущих ценах в наиболее уязвимой позиции находятся производители с высокой себестоимостью добычи металла в Новой Каледонии, на Мадагаскаре и в Латинской Америке. При текущих ценах они работают в убыток, но закрытие производства стоит дорого, поэтому оно субсидируется правительствами и крупнейшими горно-металлургическими комбинатами, указывают в «Норникеле». За последние три года в разных регионах остановлено производство на проектах общей мощностью 220 тыс. тонн, еще 200 тыс. тонн — под риском.

При этом рост производства в Индонезии значительно перекрывает снижение в других регионах (Индонезия прибавила более 800 тыс. тонн в год с 2023-го), приводят данные в «Норникеле». Уже сейчас Индонезия — это 66% предложения никеля.

«Мы наблюдаем процесс выхода из никелевых активов у BHP (закрыли), Anglo (продают). Рынок во многом контролируется китайскими компаниями, работающими в Индонезии (крупнейшая — Tsingshan). На текущих ценовых уровнях и в условиях перепроизводства наращивание добычи никеля нецелесообразно, но все зависит от себестоимости производства на конкретном активе»,— указывают в компании.

Оздоровление рынка никеля возможно в том случае, если правительство Индонезии примет меры по сдерживанию роста выпуска никеля и/или изменит налоговое регулирование отрасли, чтобы поднять цены на никель и тем самым обеспечить сохранение добавленной стоимости внутри страны (в настоящее время из-за низких цен дешевый никель из Индонезии, по сути, субсидирует производство дешевой нержавеющей стали в КНР), отмечают в «Норникеле».

«В наиболее уязвимом положении с точки зрения операционной и финансовой деятельности с учетом низких цен на никель находятся высокозатратные активы: подземные сульфидные шахты с устаревшей инфраструктурой (Австралия/Канада), энергоемкие ферроникелевые проекты (в том числе в островных юрисдикциях) и ряд HPAL-площадок вне Индонезии с дорогой электроэнергией и сложной гидрометаллургией. Риск консервации таких мощностей высокий: сначала сокращение CAPEX/ремонтов, затем — перевод в режим care & maintenance (временной консервации). Это, однако, не устранит структурный профицит быстро: та же Индонезия продолжает наращивать мощности. Показателен пример с производством Merdeka Battery (один из крупнейших государственно-частных проектов в Индонезии, цель которого — объединить всю цепочку создания стоимости никеля: от добычи руды до производства аккумулятора и его поставки на производство электрокаров) на территории страны: капвложения $1,8 млрд, мощность 90 тыс. тонн в год.

На этом фоне вероятна волна консолидации в отрасли: выкуп проблемных активов вертикально интегрированными группами из сектора нержавеющей стали и батарейной цепочки, офтейк-M&A со стороны китайских и корейских игроков, локальные сделки по объединению соседних шахт для синергий по G&A, энергии и логистике»,— прогнозирует директор Atomic Capital Александр Зайцев.

Интеграция проблемных добывающих активов в промышленные и технологические холдинги позволит последним не зависеть от рыночной конъюнктуры на критически важные металлы и отчасти самостоятельно регулировать ценообразование и объемы поставок на свои предприятия. Кроме того, это исключит данные добывающие активы из рыночной торговли, что скорректирует предложение металла.

Профицит на рынке никеля может смениться дефицитом при сочетании нескольких факторов — сокращении производства в Индонезии, увеличении спроса со стороны сектора электромобилей и аккумуляторов, восстановлении промышленной активности в Китае.

Однако в краткосрочной перспективе эти условия маловероятны, указывает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Валерия Багишвили. «Серьезного роста продаж электромобилей не ожидается, поскольку политика в отношении зеленой энергетики изменилась. В США, например, новый курс предполагает снижение объемов господдержки и отказ от прежнего уровня налоговых стимулов для электротранспорта. В результате рынок электротранспорта и альтернативной энергетики развивается более спокойно, без прежнего бурного роста, так что в краткосрочной перспективе на баланс спроса и предложения это вряд ли повлияет»,— говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Рост использования никеля в батареях в 2025 году, по прогнозам, сократится на 1% из-за замедления продаж полностью электрических моделей (BEV) и растущей доли безникелевых LFP-батарей. Даже мощная государственная поддержка в Китае не смогла полностью нивелировать данные тенденции. При этом традиционные потребители, прежде всего производители нержавеющей стали, демонстрируют стабильность: в 2025 году ожидается рост производства в Китае на 3%, в Индонезии — на 5%, в США — на 7%. Однако в Европе рост ограничен слабым макроэкономическим фоном и давлением со стороны импорта.

Низкие цены на никель, держащиеся в диапазоне $15–16 тыс. за тонну, оказывают сильное давление на рентабельность производителей. «Это ставит под вопрос целесообразность долгосрочных инвестиций в разведку и разработку новых месторождений за пределами индонезийского кластера. Баланс на рынке никеля в среднесрочной перспективе будет зависеть от двух ключевых факторов — дисциплины индонезийских производителей и динамики макроэкономического роста в Китае и других крупных регионах»,— говорит начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. По его мнению, ужесточение экологического регулирования в Индонезии, повышение роялти и сохраняющаяся нехватка высокосортной руды могут со временем ограничить предложение. Резкий скачок спроса на электромобили маловероятен, однако устойчивый рост в секторе нержавеющей стали и никелевых сплавов, подпитываемый авиационной отраслью и LNG-отраслью, обеспечивает фундаментальную поддержку рынку никеля.

Как сформировался профицит

Очевидным лидером и ключевым драйвером роста добычи и производства никеля в последние годы выступает Индонезия. По данным U.S. Geological Survey, в 2024 году страна добыла 2,2 млн тонн никеля, что составляет около 60% мировой добычи и почти в десять раз превышает уровень 2014 года. Такой стремительный рост стал результатом последовательной государственной политики, направленной на развитие внутренней переработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ключевым инструментом развития никелевой отрасли в Индонезии стало введение запрета на экспорт необработанной руды, что стимулировало создание внутри страны производственных мощностей полного цикла — от добычи до выпуска готовых никелевых продуктов. В рамках этой стратегии в Индонезии сформировались крупные никелевые индустриальные парки, такие как Morowali Industrial Park и Weda Bay Industrial Park, объединяющие горнодобывающие, металлургические и химические предприятия, описывает ситуацию Павел Паевский. Существенным фактором ускоренного развития стало активное привлечение китайских инвестиций, направленных на развитие переработки руды, производство материалов для аккумуляторов и расширение сопутствующей инфраструктуры. Дополнительным преимуществом является географическая близость к крупнейшему мировому потребителю никеля — Китаю, что обеспечивает Индонезии значительные логистические выгоды и способствует глубокой интеграции в региональные цепочки поставок, добавляет эксперт.

Наряду с Индонезией значимый вклад в мировое производство никеля вносят Филиппины — 330 тыс. тонн (около 9% мировой добычи), Россия — 210 тыс. тонн (6%), Канада — 190 тыс. тонн (5%).

«Новые мощности по производству никелевого чугуна и сульфата никеля были введены в строй быстрее, чем рос спрос со стороны промышленности нержавеющей стали и аккумуляторного сектора. Это привело к перенасыщению рынка и снижению цен более чем на 40% с 2022 года. В результате многие добывающие предприятия в других странах оказались на грани потери рентабельности, а Индонезия закрепила за собой ключевую роль в формировании мирового ценового и производственного баланса на рынке никеля»,— поясняет аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.

Что будет дальше

В конце июля Международная группа по изучению никеля (INSG) обновила оценку мирового производства первичного никеля на 2025 год вниз, с 3,54 млн до 3,48 млн тонн (в 2024 году объем производства составил 3,7 млн тонн), при неизменном прогнозе спроса (около 3,35 млн тонн), что приводит к новому прогнозу профицита — около 130 тыс. тонн (вместо приблизительно 180 тыс. тонн ранее) против 170 тыс. тонн в 2024 году. Причины — задержки в реализации крупных проектов, операционные трудности и замедление темпов расширения мощностей. Во-первых, значительная часть новых индонезийских предприятий, ориентированных на технологию HPAL (высоконапорного кислотного выщелачивания), столкнулась с техническими и инфраструктурными ограничениями, дефицитом реагентов (в частности, серной кислоты), проблемами логистики и нехваткой квалифицированного персонала. Во-вторых, затянулся процесс согласования экологических лицензий, что привело к переносу сроков ввода мощностей. Кроме того, отмечаются случаи приостановки или заморозки проектов из-за нарушений природоохранных норм и протестов местного населения (Raja Ampat, Sulawesi, Kabaena Island). Эти факторы привели к замедлению роста совокупных мощностей, снижению фактических объемов выпуска и, как следствие, пересмотру прогнозов мирового предложения в сторону понижения.

Низкая маржинальность подталкивает отрасль к консолидации: крупные игроки избавляются от непрофильных активов и объединяются для снижения издержек. Яркий пример — уход Anglo American из никелевого бизнеса и учащающиеся переговоры о сделках между азиатскими и западными производителями, напоминает Кирилл Лысенко. Параллельно возникает угроза сокращения долгосрочных инвестиций в разведку и разработку новых месторождений. Бюджеты на геологоразведку в мире сокращаются уже второй год подряд, особенно у средних и малых компаний. В результате отрасль рискует столкнуться с недоинвестированием — проблемой, потенциально способной в будущем, когда спрос на высококачественный никель для аккумуляторов вновь ускорится, привести к дефициту предложения, уверен эксперт.

Цены на цветные металлы могут сохранить стабильность до 2029 года

Спрос на нержавеющую сталь во многом зависит от ситуации в строительной и автомобильной отраслях Китая. Эти сегменты являются ведущими потребителями данной продукции и, соответственно, влияют и на темпы спроса на никель, необходимый для производства нержавейки. Пока ситуация остается неясной, хотя власти Китая уже больше года принимают различные меры по поддержке и стимулированию экономики Поднебесной. В части аккумуляторов сейчас также появляется тренд на переход китайских производителей к более частому применению безникелевых аккумуляторов, что негативно сказывается на и без того избыточном глобальном предложении никеля. С учетом всех факторов, скорее всего, до конца года цена останется примерно на уровне девятимесячного значения текущего года, если не случится других непредвиденных обстоятельств, с дальнейшей тенденцией к росту до уровня $17–18 тыс. к 2029 году, прогнозирует партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отраслей Наталья Величко.

Осторожный оптимизм

Но не все настроены так пессимистично. Во-первых, наблюдается пополнение запасов никеля на складах London Metal Exchange, достигших к настоящему времени 231,3 тыс. тонн, и нельзя исключать их расширения в будущем.

Во-вторых, укрепляется спрос на нержавеющую сталь, который стимулирует ее производство: по данным World Stainless Association, в январе—июне 2025 года выплавка нержавеющей стали в мире выросла на 4,7%, до 31,9 млн тонн, в том числе в США — на 8,3%, до 1 млн тонн, в Китае — на 7,2%, до 20,2 млн тонн, перечисляет независимый эксперт Леонид Хазанов.

Да и в целом на глобальном рынке нержавеющей стали царят позитивные настроения — его участники ожидают увеличения заказов на нее и подъема цен в ближайшие месяцы. Эти ожидания вполне могут оправдаться, учитывая поступающие заказы от предприятий по выпуску автомобильных компонентов и бытовой техники.

В-третьих, ряд инвестиционных фондов стали активно приобретать никель, стремясь заработать на повышательном тренде и тем самым стимулируя его дальнейшее подорожание, продолжает господин Хазанов. Наконец, в-четвертых, интересная ситуация разворачивается вокруг Индонезии: по поступающей информации, ее правительство запретило 39 компаниям разрабатывать латеритные месторождения. Конечно, в общем объеме добычи никелевых руд их доля невелика, тем не менее налицо явный сигнал, свидетельствующий о стремлении властей охладить производство никеля в стране и снизить его экспорт для поддержания мировых цен (не считая необходимости охраны окружающей среды).

Также Индонезия оказалась вовлечена в транспортировку нефти из находящегося под американскими санкциями Ирана в Китай. В августе Иран купил в Индонезии 2,7 млн тонн нефти, хотя сам добывает меньше, импортируя недостающие объемы. Теперь ожидается возможное установление правительством США ограничений против Индонезии, и они могут касаться отгрузок из нее никеля.

Полина Трифонова