Никель потерял контроль
Как добыча никеля в Индонезии влияет на глобальный рынок металла
Формирование профицита на рынке никеля в 2025 году является ключевым трендом рынка и прямым следствием дисбаланса между стремительно растущим предложением и замедлением потребления никеля.
Фото: Antara Foto / Jojon / Reuters
Ключевая причина дисбаланса — настоящий бум производства в Индонезии, где сейчас массово вводятся новые мощности по добыче и переработке никеля, в основном в виде никелевого чугуна (NPI). Эта страна стала глобальным эпицентром предложения, и объемы производства там продолжают уверенно увеличиваться.
Наиболее динамично растущим потребителем никеля сегодня является сектор электромобилей и аккумуляторов, однако переварить избыточный объем металла он не способен. В то же время традиционный крупнейший потребитель, промышленность нержавеющей стали, демонстрирует падение спроса на фоне общей слабости мировой экономики, особенно в ключевых регионах — Китае и Европе. В результате предложение устойчиво опережает потребление, формируя профицит. На этом фоне цены на металл показали за год снижение на 13,5%, до $15,2 тыс. за тонну на LME.
Выживут не все
При текущих ценах в наиболее уязвимой позиции находятся производители с высокой себестоимостью добычи металла в Новой Каледонии, на Мадагаскаре и в Латинской Америке. При текущих ценах они работают в убыток, но закрытие производства стоит дорого, поэтому оно субсидируется правительствами и крупнейшими горно-металлургическими комбинатами, указывают в «Норникеле». За последние три года в разных регионах остановлено производство на проектах общей мощностью 220 тыс. тонн, еще 200 тыс. тонн — под риском.
При этом рост производства в Индонезии значительно перекрывает снижение в других регионах (Индонезия прибавила более 800 тыс. тонн в год с 2023-го), приводят данные в «Норникеле». Уже сейчас Индонезия — это 66% предложения никеля.
«Мы наблюдаем процесс выхода из никелевых активов у BHP (закрыли), Anglo (продают). Рынок во многом контролируется китайскими компаниями, работающими в Индонезии (крупнейшая — Tsingshan). На текущих ценовых уровнях и в условиях перепроизводства наращивание добычи никеля нецелесообразно, но все зависит от себестоимости производства на конкретном активе»,— указывают в компании.
Оздоровление рынка никеля возможно в том случае, если правительство Индонезии примет меры по сдерживанию роста выпуска никеля и/или изменит налоговое регулирование отрасли, чтобы поднять цены на никель и тем самым обеспечить сохранение добавленной стоимости внутри страны (в настоящее время из-за низких цен дешевый никель из Индонезии, по сути, субсидирует производство дешевой нержавеющей стали в КНР), отмечают в «Норникеле».
«В наиболее уязвимом положении с точки зрения операционной и финансовой деятельности с учетом низких цен на никель находятся высокозатратные активы: подземные сульфидные шахты с устаревшей инфраструктурой (Австралия/Канада), энергоемкие ферроникелевые проекты (в том числе в островных юрисдикциях) и ряд HPAL-площадок вне Индонезии с дорогой электроэнергией и сложной гидрометаллургией. Риск консервации таких мощностей высокий: сначала сокращение CAPEX/ремонтов, затем — перевод в режим care & maintenance (временной консервации). Это, однако, не устранит структурный профицит быстро: та же Индонезия продолжает наращивать мощности. Показателен пример с производством Merdeka Battery (один из крупнейших государственно-частных проектов в Индонезии, цель которого — объединить всю цепочку создания стоимости никеля: от добычи руды до производства аккумулятора и его поставки на производство электрокаров) на территории страны: капвложения $1,8 млрд, мощность 90 тыс. тонн в год.
На этом фоне вероятна волна консолидации в отрасли: выкуп проблемных активов вертикально интегрированными группами из сектора нержавеющей стали и батарейной цепочки, офтейк-M&A со стороны китайских и корейских игроков, локальные сделки по объединению соседних шахт для синергий по G&A, энергии и логистике»,— прогнозирует директор Atomic Capital Александр Зайцев.
Интеграция проблемных добывающих активов в промышленные и технологические холдинги позволит последним не зависеть от рыночной конъюнктуры на критически важные металлы и отчасти самостоятельно регулировать ценообразование и объемы поставок на свои предприятия. Кроме того, это исключит данные добывающие активы из рыночной торговли, что скорректирует предложение металла.
Профицит на рынке никеля может смениться дефицитом при сочетании нескольких факторов — сокращении производства в Индонезии, увеличении спроса со стороны сектора электромобилей и аккумуляторов, восстановлении промышленной активности в Китае.
Однако в краткосрочной перспективе эти условия маловероятны, указывает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Валерия Багишвили. «Серьезного роста продаж электромобилей не ожидается, поскольку политика в отношении зеленой энергетики изменилась. В США, например, новый курс предполагает снижение объемов господдержки и отказ от прежнего уровня налоговых стимулов для электротранспорта. В результате рынок электротранспорта и альтернативной энергетики развивается более спокойно, без прежнего бурного роста, так что в краткосрочной перспективе на баланс спроса и предложения это вряд ли повлияет»,— говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Рост использования никеля в батареях в 2025 году, по прогнозам, сократится на 1% из-за замедления продаж полностью электрических моделей (BEV) и растущей доли безникелевых LFP-батарей. Даже мощная государственная поддержка в Китае не смогла полностью нивелировать данные тенденции. При этом традиционные потребители, прежде всего производители нержавеющей стали, демонстрируют стабильность: в 2025 году ожидается рост производства в Китае на 3%, в Индонезии — на 5%, в США — на 7%. Однако в Европе рост ограничен слабым макроэкономическим фоном и давлением со стороны импорта.
Низкие цены на никель, держащиеся в диапазоне $15–16 тыс. за тонну, оказывают сильное давление на рентабельность производителей. «Это ставит под вопрос целесообразность долгосрочных инвестиций в разведку и разработку новых месторождений за пределами индонезийского кластера. Баланс на рынке никеля в среднесрочной перспективе будет зависеть от двух ключевых факторов — дисциплины индонезийских производителей и динамики макроэкономического роста в Китае и других крупных регионах»,— говорит начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. По его мнению, ужесточение экологического регулирования в Индонезии, повышение роялти и сохраняющаяся нехватка высокосортной руды могут со временем ограничить предложение. Резкий скачок спроса на электромобили маловероятен, однако устойчивый рост в секторе нержавеющей стали и никелевых сплавов, подпитываемый авиационной отраслью и LNG-отраслью, обеспечивает фундаментальную поддержку рынку никеля.
Как сформировался профицит
Очевидным лидером и ключевым драйвером роста добычи и производства никеля в последние годы выступает Индонезия. По данным U.S. Geological Survey, в 2024 году страна добыла 2,2 млн тонн никеля, что составляет около 60% мировой добычи и почти в десять раз превышает уровень 2014 года. Такой стремительный рост стал результатом последовательной государственной политики, направленной на развитие внутренней переработки.
Ключевым инструментом развития никелевой отрасли в Индонезии стало введение запрета на экспорт необработанной руды, что стимулировало создание внутри страны производственных мощностей полного цикла — от добычи до выпуска готовых никелевых продуктов. В рамках этой стратегии в Индонезии сформировались крупные никелевые индустриальные парки, такие как Morowali Industrial Park и Weda Bay Industrial Park, объединяющие горнодобывающие, металлургические и химические предприятия, описывает ситуацию Павел Паевский. Существенным фактором ускоренного развития стало активное привлечение китайских инвестиций, направленных на развитие переработки руды, производство материалов для аккумуляторов и расширение сопутствующей инфраструктуры. Дополнительным преимуществом является географическая близость к крупнейшему мировому потребителю никеля — Китаю, что обеспечивает Индонезии значительные логистические выгоды и способствует глубокой интеграции в региональные цепочки поставок, добавляет эксперт.
Наряду с Индонезией значимый вклад в мировое производство никеля вносят Филиппины — 330 тыс. тонн (около 9% мировой добычи), Россия — 210 тыс. тонн (6%), Канада — 190 тыс. тонн (5%).
«Новые мощности по производству никелевого чугуна и сульфата никеля были введены в строй быстрее, чем рос спрос со стороны промышленности нержавеющей стали и аккумуляторного сектора. Это привело к перенасыщению рынка и снижению цен более чем на 40% с 2022 года. В результате многие добывающие предприятия в других странах оказались на грани потери рентабельности, а Индонезия закрепила за собой ключевую роль в формировании мирового ценового и производственного баланса на рынке никеля»,— поясняет аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.
Что будет дальше
В конце июля Международная группа по изучению никеля (INSG) обновила оценку мирового производства первичного никеля на 2025 год вниз, с 3,54 млн до 3,48 млн тонн (в 2024 году объем производства составил 3,7 млн тонн), при неизменном прогнозе спроса (около 3,35 млн тонн), что приводит к новому прогнозу профицита — около 130 тыс. тонн (вместо приблизительно 180 тыс. тонн ранее) против 170 тыс. тонн в 2024 году. Причины — задержки в реализации крупных проектов, операционные трудности и замедление темпов расширения мощностей. Во-первых, значительная часть новых индонезийских предприятий, ориентированных на технологию HPAL (высоконапорного кислотного выщелачивания), столкнулась с техническими и инфраструктурными ограничениями, дефицитом реагентов (в частности, серной кислоты), проблемами логистики и нехваткой квалифицированного персонала. Во-вторых, затянулся процесс согласования экологических лицензий, что привело к переносу сроков ввода мощностей. Кроме того, отмечаются случаи приостановки или заморозки проектов из-за нарушений природоохранных норм и протестов местного населения (Raja Ampat, Sulawesi, Kabaena Island). Эти факторы привели к замедлению роста совокупных мощностей, снижению фактических объемов выпуска и, как следствие, пересмотру прогнозов мирового предложения в сторону понижения.
Низкая маржинальность подталкивает отрасль к консолидации: крупные игроки избавляются от непрофильных активов и объединяются для снижения издержек. Яркий пример — уход Anglo American из никелевого бизнеса и учащающиеся переговоры о сделках между азиатскими и западными производителями, напоминает Кирилл Лысенко. Параллельно возникает угроза сокращения долгосрочных инвестиций в разведку и разработку новых месторождений. Бюджеты на геологоразведку в мире сокращаются уже второй год подряд, особенно у средних и малых компаний. В результате отрасль рискует столкнуться с недоинвестированием — проблемой, потенциально способной в будущем, когда спрос на высококачественный никель для аккумуляторов вновь ускорится, привести к дефициту предложения, уверен эксперт.
Спрос на нержавеющую сталь во многом зависит от ситуации в строительной и автомобильной отраслях Китая. Эти сегменты являются ведущими потребителями данной продукции и, соответственно, влияют и на темпы спроса на никель, необходимый для производства нержавейки. Пока ситуация остается неясной, хотя власти Китая уже больше года принимают различные меры по поддержке и стимулированию экономики Поднебесной. В части аккумуляторов сейчас также появляется тренд на переход китайских производителей к более частому применению безникелевых аккумуляторов, что негативно сказывается на и без того избыточном глобальном предложении никеля. С учетом всех факторов, скорее всего, до конца года цена останется примерно на уровне девятимесячного значения текущего года, если не случится других непредвиденных обстоятельств, с дальнейшей тенденцией к росту до уровня $17–18 тыс. к 2029 году, прогнозирует партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отраслей Наталья Величко.
Осторожный оптимизм
Но не все настроены так пессимистично. Во-первых, наблюдается пополнение запасов никеля на складах London Metal Exchange, достигших к настоящему времени 231,3 тыс. тонн, и нельзя исключать их расширения в будущем.
Во-вторых, укрепляется спрос на нержавеющую сталь, который стимулирует ее производство: по данным World Stainless Association, в январе—июне 2025 года выплавка нержавеющей стали в мире выросла на 4,7%, до 31,9 млн тонн, в том числе в США — на 8,3%, до 1 млн тонн, в Китае — на 7,2%, до 20,2 млн тонн, перечисляет независимый эксперт Леонид Хазанов.
Да и в целом на глобальном рынке нержавеющей стали царят позитивные настроения — его участники ожидают увеличения заказов на нее и подъема цен в ближайшие месяцы. Эти ожидания вполне могут оправдаться, учитывая поступающие заказы от предприятий по выпуску автомобильных компонентов и бытовой техники.
В-третьих, ряд инвестиционных фондов стали активно приобретать никель, стремясь заработать на повышательном тренде и тем самым стимулируя его дальнейшее подорожание, продолжает господин Хазанов. Наконец, в-четвертых, интересная ситуация разворачивается вокруг Индонезии: по поступающей информации, ее правительство запретило 39 компаниям разрабатывать латеритные месторождения. Конечно, в общем объеме добычи никелевых руд их доля невелика, тем не менее налицо явный сигнал, свидетельствующий о стремлении властей охладить производство никеля в стране и снизить его экспорт для поддержания мировых цен (не считая необходимости охраны окружающей среды).
Также Индонезия оказалась вовлечена в транспортировку нефти из находящегося под американскими санкциями Ирана в Китай. В августе Иран купил в Индонезии 2,7 млн тонн нефти, хотя сам добывает меньше, импортируя недостающие объемы. Теперь ожидается возможное установление правительством США ограничений против Индонезии, и они могут касаться отгрузок из нее никеля.