Продажи алкоголя в Краснодарском крае снизились на 9,3%

За одиннадцать месяцев 2025 года розничные продажи алкоголя в Краснодарском крае сократились на 9,3%, до 331,2 млн л. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 34 млн л. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

Снижение продаж на Кубани затронуло все основные категории спиртных напитков. Продажи водки сократились на 3,3%, пива — на 8,2%, игристых вин — на 9,5%. Единственным исключением стали сидр, пуаре и медовуха, спрос на которые вырос.

По данным департамента, главной причиной падения стало сокращение туристического потока в регион. Повлияла также неблагоприятная экологическая ситуация на курортах Анапы и Темрюкского района. Традиционно наибольший объем продаж алкоголя приходился на курортные сезоны — летние и зимние месяцы.

Дополнительным фактором стал растущий тренд на здоровый образ жизни и осознанное потребление спиртного. Заметную роль сыграло появление премиальных безалкогольных вин от ведущих винодельческих заводов края. Крупные производители расширяют ассортимент, предлагая качественные альтернативы по традиционным технологиям.

Сейчас наибольшим спросом у жителей и гостей Краснодарского края пользуются пиво и напитки на его основе — 75,5% от общего объема. На втором месте по объему потребления тихие вина — 7,2%, на третьем водка — 6,7%. При этом производство алкогольной продукции в регионе выросло на 15,9% — до 131,3 тыс. дал против 113,2 тыс. дал годом ранее.

Алина Зорина