Кубок Удмуртии вручат победителям этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске

Кубок Удмуртии впервые вручат победителям этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на зампредседателя правительства региона Тимура Меджитова.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Форма трофея вдохновлена монументом «Дружбы народов» — символом единства и силы республики. Центральная часть Кубка отлита из циркония — высокотехнологичного металла, производство которого сосредоточено исключительно в Удмуртии. На Кубке изображен образ легендарной лыжницы Галины Кулаковой — четырехкратной чемпионки зимних Олимпийских игр, девятикратной чемпионки мира, обладательницы Кубка мира и 39-кратной чемпионки СССР. Этот образ олицетворяет спортивную мощь и чемпионский дух Удмуртии», — пояснил Тимур Меджитов.

Напомним, 20 декабря на спортивном комплексе имени Галины Кулаковой стартует 4-й этап Кубка России по лыжным гонкам (0+). В течение двух соревновательных дней будут определены победители спринтов и гонок классическим стилем, которые получат Кубок Удмуртии.

Анастасия Лопатина